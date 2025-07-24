Не Дніпропетровська, і Січаславська: коли деколонізують назви двох областей України, — Алфьоров

Глава Українського інституту національної пам’яті, історик та ексвійськовий 3 штурмової бригади Олександр Алфьоров пам'ятає, що потрібно перейменувати дві українські області. Зміни очікують Дніпропетровську та Кіровоградську області, але це не станеться найближчим часом.

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Щоб перейменувати дві області та виконати закон про деколонізацію топонімів, слід змінити Конституцію, нагадав Алфьоров в інтерв'ю агентству "Укрінформ". Посадовець пояснив, що наразі вдалось дати нові назви містам і на карті з'явились Дніпро та Кропивницький. Він переконаний, що зміняться і назви областей, але не зараз.

Алфьоров відповів на питання журналіста щодо прогнозу, коли зміняться назви Дніпропетровської та Кіровоградської областей, які порушують закон про деколонізацію. Глава Інституту національної пам'яті заявив, що це станеться лише після завершення війни.

"Сьогодні це процедура, яка лежить у площині зміни до Конституції. На превеликий жаль, зміни сьогодні неможливі. Але ці питання будуть вирішені найближчим часом, я переконаний, після завершення воєнного стану", — сказав він.

Історик також озвучив нові назви, які, ймовірно, матимуть області. Зокрема, Кіровоградська стане Кропивницькою. Водночас, з Дніпропетровською областю однозначності немає: вона може стати Дніпровською або Січаславською.

Пролунало також питання щодо деколонізації назви Національної музичної академії України, пов'язаної з композитором Петром Чайковським. Алфьоров нагадав, що є висновок експертної комісії: визнали, що "ім’я Чайковського стало інструментом російської культурної експансії". Але Інститут не може перейменовувати об'єкти. Це має зробити відповідний орган влади, уточнив історик.

Перейменування областей — деталі

Зазначимо, у серпні 2023 року Верховна Рада підтримала закон, який вимагає перейменування областей. У законі про заборону російської імперської політики, серед іншого, вказано, що слід перейменувати усі об'єкти, пов'язані з Російською імперією або країною-агресором.

Перейменування областей - фрагмент закону про деколонізацію Фото: Скриншот

Зазначимо, весною 2024 року Фокус зібрав інформацію про спроби органів місцевої влади перейменувати міста та села у різних регіонах України. При цьому з'ясувалось, що місцевому населенню не подобаються деякі пропозиції. Зокрема, перейменували місто Червоноград Львівської області у Шептицьке, Южне Одеської області — у Порт-Аненталь, Павлоград — у Матвіїв, Синельникове — у Ріднопілля, Бровари — у Броварі.

Тим часом у січні 2025 року Кабінет Міністрів опублікував список з 22 назв населених пунктів на тимчасово окупованому Кримському півострові. Населеним пунктам повернули історичні назви мовою киримли. Наприклад, Артемівка стала Тока, Краснопартизанськ — Борангар, а Красноперекопськ — Яни Капу.

Нагадуємо, взимку 2024 року історик Олександр Алфьоров розповів, як, на його думку, помре президент РФ Володимира Путіна.