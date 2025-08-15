Від 5 до 15 грн: в Україні подешевшала популярна ягода

У середньому на 5-15 гривень за кілограм подешевшала за останній тиждень вартість кавунів. Посуха в Україні, яка зараз спостерігається в південних регіонах, негативно позначається на якості ягоди, що також прискорює темпи зниження цін.

Падіння ціни зумовлене, серед іншого, поліпшенням погодних умов, що дало змогу українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, повідомляє EastFruit. Завдяки цьому пропозиція на ринку зросла.

Ще один фактор зниження ціни полягає в тому, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку дуже слабкий. Тому оптові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай низькі темпи продажів у роздробі.

Таким чином цього тижня ціни на баштанні в середньому на 31% нижчі, ніж минулого.

Якщо порівнювати ціни на кавуни цього року і за аналогічний період 2024-го, то зараз вони — в середньому на 78% вищі.

Так змінювалися ціни на кавуни в Україні за останні чотири роки Фото: Скриншот

За словами експертів галузі, наразі передумов для зростання цін немає. Підвищити вартість кавунів вдасться тільки власникам продукції високої якості, а її пропозиція на ринку дуже обмежена.

Ціни на кавуни вагою від 5 кг і надалі падатимуть, оскільки фермери спробують у такий спосіб прискорити темпи реалізації, щоб якнайшвидше розпродати наявні обсяги.

