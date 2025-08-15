От 5 до 15 грн: в Украине подешевела популярная ягода

В среднем на 5-15 гривен за килограмм подешевела за последнюю неделю стоимость арбузов. Засуха в Украине, которая сейчас наблюдается в южных регионах, негативно сказывается на качестве ягоды, что также ускоряет темпы снижения цен.

Падение цены обусловлено, среди прочего, улучшением погодных условий, что позволило украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, сообщает EastFruit. Благодаря этому предложение на рынке выросло.

Еще один фактор снижения цены заключается в том, что основную долю предложения составляет продукция крупного калибра, спрос на которую очень слабый. Поэтому оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне низкие темпы продаж в рознице.

Таким образом на этой неделе цены на бахчевые в среднем на 31% ниже, чем на прошлой.

Если сравнивать цены на арбузы в этом году и за аналогичный период 2024-го, то сейчас они – в среднем на 78% выше.

Так менялись цены на арбузы в Украине за последние четыре года

По словам экспертов отрасли, на данный момент предпосылок для роста цен нет. Повысить стоимость арбузов удастся только владельцам продукции высокого качества, а ее предложение на рынке очень ограничено.

Цены на арбузы весом от 5 кг будут и дальше падать, поскольку фермеры попытаются таким образом ускорить темпы реализации, чтобы как можно быстрее распродать имеющиеся объемы.

