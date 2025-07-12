Врач рассказала, какие арбузы ни в коем случае нельзя покупать (фото)

Украинский дерматолог Кристина Кочет предупредила, почему нельзя покупать разрезанные арбузы в магазинах. По ее словам, существует высокий риск заражения опасными бактериями, которые могут вызвать серьезные инфекции.

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Кристина Кочет объяснила своим подписчикам в Instagram, что опасность кроется в особенностях выращивания этих плодов и условиях их хранения после разрезания. "Арбузы и дыни растут на земле, поэтому на их кожуре могут быть опасные для здоровья бактерии, которые вызывают листериоз и сальмонеллез", — говорит эксперт.

Разрезанные арбузы опасны

Особое внимание специалист уделила несоблюдению гигиены при подготовке плодов к продаже. "И если продавец не помыл плод перед разрезанием, а они не моют, а просто протирают тряпкой, — бактерии оказываются прямо в мякоти", — утверждает Кочет.

Разрезанный арбуз может быть опасным Фото: Instagram

Врач также отметила, что условия хранения разрезанных плодов способствуют размножению вредных микроорганизмов. "После разрезания арбузы обычно хранят в холодильнике или они лежат на прилавке, где начинают активно размножаться бактерии", — пояснила она.

Особенно опасными автор поста назвала арбузы, которые уже запотели под пленкой, а также ломтики, лежащие при комнатной температуре более двух часов.

Последствия очень серьезные

"Последствия могут быть серьезными — от расстройства желудка до инфекций, которые грозят осложнениями", — предупредила дерматолог.

Вместо рискованной покупки врач порекомендовала безопасные альтернативы. "Покупайте только целые плоды и тщательно мойте кожуру. Нарезать арбуз нужно чистыми руками. И держите в холодильнике не более трех дней", — резюмировала она.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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