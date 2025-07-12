Лікарка розказала, які кавуни в жодному разі не можна купувати (фото)

Українська дерматологиня Крістіна Кочет попередила, чому не можна купувати розрізані кавуни у магазинах. За її словами, існує високий ризик зараження небезпечними бактеріями, які можуть спричинити серйозні інфекції.

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Крістіна Кочет пояснила своїм підписникам в Instagram, що небезпека криється в особливостях вирощування цих плодів та умовах їх зберігання після розрізання. "Кавуни й дині ростуть на землі, тому на їхній шкірці можуть бути небезпечні для здоров'я бактерії, які спричиняють лістеріоз і сальмонельоз", — каже експертка.

Розрізані кавуни небезпечні

Особливу увагу фахівчиня приділила недотриманню гігієни під час підготовки плодів до продажу. "І якщо продавець не помив плід перед розрізанням, а вони не миють, натомість просто протирають ганчіркою, — бактерії опиняються просто у м'якоті", — стверджує пані Кочет.

Розрізаний кавун може бути небезпечним Фото: Instagram

Лікарка також зазначила, що умови зберігання розрізаних плодів сприяють розмноженню шкідливих мікроорганізмів. "Після розрізання кавуни зазвичай зберігають у холодильнику або вони лежать на прилавку, де починають активно розмножуватися бактерії ", — пояснила вона.

Особливо небезпечними авторка допису назвала кавуни, які вже запітніли під плівкою, а також скибочки, що лежать за кімнатної температури понад дві години.

Наслідки дуже серйозні

"Наслідки можуть бути серйозними — від розладу шлунка до інфекцій, які загрожують ускладненнями", — попередила дерматологиня.

Замість ризикованої покупки лікарка порекомендувала безпечні альтернативи. "Купуйте лише цілі плоди й ретельно мийте шкірку. Нарізати кавун потрібно чистими руками. І тримайте в холодильнику не більше ніж три дні", — резюмувала вона.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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