Подають раз на три дні: названо причини катастрофи з водою на окупованому Донбасі

В окупованих районах Донецької області триває гострий дефіцит води, окупаційна влада вже ввела ліміти видачі — 45 літрів на день на людину.

Критична ситуація з водопостачанням спостерігається в Донецьку і Макіївці, розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в ефірі "Громадського радіо".

Проблеми з водопостачанням простежуються на всіх окупованих територіях України, включно з Луганською, Запорізькою, Херсонською областями та Кримом, зауважив він.

У Маріуполі проблема не настільки гостра, там воду вимикають із політичних причин. Але найгірше на півночі Донецької області, де вже ввели ліміти — 45 літрів води на добу на людину, додав він.

Воду подають лише чотири години раз на три дні, але в частину районів Донецька її просто немає. Залишає бажати кращого і якість води, яку не можна назвати навіть технічною.

Водна криза на Донбасі: у чому причини

Критична ситуація з водою на окупованих територіях Донбасу утворилася з кількох причин. Перша полягає в руйнуванні каналу "Сіверський Донець", зазначає голова центру.

Крім цього, влітку випадає мало опадів і в містах збільшується чисельність населення за рахунок переїзду росіян. Через це споживання води збільшується.

У Маріуполі економили воду і намагався розв'язати проблему ще до російської окупації. Однак резервні водосховища в Донецьку швидко спорожніли.

Андрющенко також нагадав, що окупанти навмисно зруйнували водогін, щоб було простіше захопити в майбутньому Слов'янськ і Краматорськ шляхом форсування річки Сіверський Донець.

Очільник організації розповів, що нещодавно мешканці одного з мікрорайонів Макіївки викликали представників окупаційної влади, щоб вони пояснили, коли вирішать проблеми з водою. Але замість цього до них приїхала так звана "поліція" і розігнала їх.

Людей, які зібралися, звинуватили в організації незаконного мітингу і тепер у місті є багато поліцейських, щоб придушити можливий бунт, підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, у Донецьку місцеві жителі набирали воду з водойми через брак питної води. Перекупники заробляють на ситуації та підіймають ціни на воду.

Жителі Донецька скаржилися на погане водопостачання ще навесні поточного року. Людям доводиться купувати в магазинах пляшки з водою об'ємом 5-6 літрів.