Подают раз в три дня: названы причины катастрофы с водой на оккупированном Донбассе

В оккупированных районах Донецкой области продолжается острый дефицит воды, оккупационные власти уже ввели лимиты выдачи — 45 литров в день на человека.

Критическая ситуация с водоснабжением наблюдается в Донецке и Макеевке, рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире "Громадського радіо".

Проблемы с водоснабжением прослеживаются на всех оккупированных территориях Украины, включая Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым, заметил он.

В Мариуполе проблема не столь острая, там воду выключают по политическим причинам. Но хуже всего на севере Донецкой области, где уже ввели лимиты — 45 литров воды в сутки на человека, добавил он.

Воду подают всего четыре часа раз в три дня, но в часть районов Донецка ее просто нет. Оставляет желать лучшего и качество воды, которую нельзя назвать даже технической.

Водный кризис на Донбассе: в чем причины

Критическая ситуация с водой на оккупированных территориях Донбасса образовалась по нескольким причинам. Первая заключается в разрушении канала "Северский Донец", отмечает глава центра.

Кроме этого, летом выпадает мало осадков и в городах увеличивается численность населения за счет переезда россиян. Из-за этого потребление воды увеличивается.

В Мариуполе экономили воду и пытался решить проблему еще до российской оккупации. Однако резервные водохранилища в Донецке быстро опустели.

Андрющенко также напомнил, что оккупанты специально разрушили водопровод, чтобы было проще захватить в будущем Славянск и Краматорск путем форсирования речки Северский Донец.

Глава организации рассказал, что недавно жители одного из микрорайонов Макеевки вызвали представителей оккупационных властей, чтобы они объяснили, когда решат проблемы с водой. Но вместо этого к ним приехала так называемая "полиция" и разогнала их.

Собравшихся людей обвинили в организации незаконного митинга и теперь в городе присутствует много полицейских, чтобы подавить возможный бунт, заключил Андрющенко.

Напомним, в Донецке местные жители набирали воду из водоема из-за нехватки питьевой воды. Перекупщики зарабатывают на ситуации и поднимают цены на воду.

Жители Донецка жаловались на плохое водоснабжение еще весной текущего года. Людям приходится покупать в магазинах бутылки с водой объемом 5-6 литров.