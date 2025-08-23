У Києві тимчасово закриють станцію метро "Майдан Незалежності": у чому причина
Обмеження для станції метро "Майдан Незалежності" діятимуть 24 серпня з 5:38 до 11:00. Однак у разі повітряної тривоги вона працюватиме в режимі укриття.
Таке обмеження для пасажирів діятиме в неділю, 24 серпня, повідомили в КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен".
Водночас пересадочний вузол "Майдан Незалежності" — "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.
"Тимчасові зміни пов'язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди 34-ї річниці незалежності України", — пояснили чиновники.
Під час оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.
Адміністрація метрополітену просить пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути.
Також зміниться рух низки столичних автобусів і тролейбусів. Із 6:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 12:00) тролейбуси курсуватимуть у такий спосіб:
- маршрут №6 — від Мінського масиву до ст. м. "Лук'янівська";
- маршрути №№ 16, 18 — від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Із 7:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 11:00) автобуси курсуватимуть:
маршрут № 62 на ділянках:
- від Ботанічного саду до Бессарабської площі власним маршрутом, далі бульв. Тараса Шевченка, розворот біля вул. Терещенківської — бульв. Тараса Шевченка — вул. Велика Васильківська — Бессарабський проїзд — вул. Басейна, далі власним маршрутом до Ботанічного саду;
- від ст. м. "Контрактова площа" до Європейської площі.
маршрути №№ 110, 111 — від вул. Милославської та Дарницької площі до Європейської площі;
маршрут № 114 на ділянках:
- від вул. Милославської до Європейської площі;
- від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Українських Героїв".
Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що російські окупаційні війська (РВВ), імовірно, активно готуються до масованих дронових атак на День Незалежності. Спостерігається стрімке накопичення ударних БПЛА типу Shahed-136, а також дронів-приманок "Гербера" і "Пародія".
