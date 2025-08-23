В Киеве временно закроют станцию метро "Майдан Незалежності": в чем причина

Ограничения для станции метро "Майдан Незалежності" будут действовать 24 августа с 5:38 до 11:00. Однако в случае воздушной тревоги она будет работать в режиме укрытия.

Такое ограничение для пассажиров будет действовать в воскресенье, 24 августа, сообщили в КГГА со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

В то же время пересадочный узел "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" будет работать в обычном режиме.

"Временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю 34-й годовщины независимости Украины", – объяснили чиновники.

При объявлении воздушной тревоги станция "Майдан Незалежності" будет работать в режиме укрытия.

Администрация метрополитена просит пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты.

Также изменится движение ряда столичных автобусов и троллейбусов. С 6:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:00) троллейбусы будут курсировать следующим образом:

маршрут №6 – от Минского массива до ст. г. "Лукьяновская";

– от Минского массива до ст. г. "Лукьяновская"; маршруты №№ 16, 18 – от ул. Мрии и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

С 7:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 11:00) автобусы будут курсировать:

маршрут № 62 на участках:

от Ботанического сада до Бессарабской площади по собственному маршруту, далее бульв. Тараса Шевченко, разворот возле ул. Терещенковской – бульв. Тараса Шевченко – ул. Большая Васильковская – Бессарабский проезд – ул. Бассейна, далее по собственному маршруту в Ботанический сад;

от ст. м. "Контрактовая площадь" до Европейской площади.

маршруты №№ 110, 111 – от ул. Милославской и Дарницкой площади до Европейской площади;

маршрут № 114 на участках:

от ул. Милославской до Европейской площади;

от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Украинских Героев".

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что российские оккупационные войска (РОВ), вероятно, активно готовятся к массированным дроновым атакам на День Независимости. Наблюдается стремительное накопление ударных БПЛА типа Shahed-136, а также дронов-приманок "Гербера" и "Пародия".

