Круглосуточный террор на День Независимости: ВС РФ имеют в запасе более 3200 ударных БПЛА, — Коваленко

По сообщению военно-политического аналитика Александра Коваленко из группы "Информационное сопротивление", оккупанты накапливают дроны-камикадзе накануне 24 августа.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что российские оккупационные войска (РОВ), вероятно, активно готовятся к массированным дроновым атакам на День Независимости. Наблюдается стремительное накопление ударных БПЛА типа Shahed-136, а также дронов-приманок "Гербера" и "Пародия".

По состоянию на 31 июля, по его словам, на счету оккупантов было более 1 600 штук этих беспилотников. В течение первых двух недель августа заметна тенденция: ежедневно фиксируется применение менее 100 дронов, иногда даже менее 50. Но при этом их запасы продолжают расти.

Так, 1 августа — применили 72 дрона, накопили более 130, в целом — более 1 730.

2 августа — 53 применены, +150 запас, — более 1 880.

3 августа — 76 +120, — свыше 2 000.

4 августа — 162 +40, — свыше 2 050.

5 августа — 46 +150, — свыше 2 200.

6 августа — 45 +150, — свыше 2 350.

7 августа — 112 +90, — свыше 2 450.

8 августа — 104 +100, — свыше 2 550.

9 августа — 47 +150, — свыше 2 700.

10 августа — 100 +100, — свыше 2 800.

11 августа — 71 +130, — свыше 2 930.

12 августа — 48 +150, — свыше 3 080.

13 августа — 49 +150, — свыше 3 230.

По мнению аналитика, это накопление указывает: оккупанты могут устроить "24-часовой террор" с масштабным пуском дронов в День Независимости. Хотя массовый запуск одновременно нескольких тысяч единиц — маловероятен, однако многосерийный постоянный запуск в течение суток вполне реален, — считает военно-политический аналитик.

Коваленко подчеркивает: этот сценарий — четкий признак, что предложения международных встреч (в частности на Аляске) не останавливают подготовку к атаке. Это — возможность вести переговоры в такое время, когда уже закладывается следующая волна террора.

В течение последних 10 дней в Украине наблюдалось заметное снижение интенсивности использования российских ударных дронов. Фокус разобрался, почему же активность врага уменьшилась, и стоит ли ждать новых массированных ударов.