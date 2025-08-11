Пауза перед бурей: почему уменьшились атаки "Шахедами" по Украине

В течение последних 10 дней в Украине наблюдалось заметное снижение интенсивности использования российских ударных дронов. Последняя подобная комбинированная атака состоялась в ночь на 31 июля. Сейчас Россия в среднем запускает 80-100 "Шахедов" и дронов-имитаторов в сутки. Фокус разобрался, почему же активность врага уменьшилась, и стоит ли ждать новых массированных ударов.

В ночь с субботы на воскресенье 10 августа 2025 года российские войска осуществили массированную атаку на украинские города, применив 100 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных модификаций.

Уже последние 10 дней в Украине наблюдается уменьшение интенсивности атак российских дронов. Последняя массированная комбинированная атака происходила в ночь на 31 июля. Тогда было запущено более 300 дронов и 8 ракет. Сейчас в среднем россияне запускают 80-100 "Шахедов" и дронов-имитаторов по Украине в сутки.

Удары по Украине: накапливают ли россияне "Шахеды"

По мнению военного эксперта Олега Жданова, недавнее уменьшение интенсивности применения "Шахедов" не связано непосредственно с ударами по производственным мощностям, а скорее является результатом сознательного накопления запасов на складах. Он отмечает, что даже если атаки на город Елабуга, где расположено одно из ключевых предприятий по производству этих дронов, и повлияют на общее количество выпуска, то этот эффект не проявится немедленно. Сегодняшнее количество примененных Shahed остается стабильным, поскольку Россия продолжает использовать имеющиеся резервы, не испытывая дефицита в краткосрочной перспективе.

Жданов объясняет, что у российских Вооруженных сил есть значительный складской ресурс этих дронов.

"Пока этот запас не будет исчерпан, Украина не заметит реального уменьшения атак, независимо от того, идет ли речь о нарушении цепей производства из-за бомбардировки, или о прямом уничтожении определенного количества готовой продукции на заводах. Завод в Елабуге уже потерял статус единственного или главного центра производства. Хотя он остается ключевым в основном цикле изготовления, на территории Российской Федерации сейчас функционирует не менее четырех таких предприятий. Это позволяет Москве диверсифицировать производство и компенсировать возможные потери от ударов", — отметил эксперт.

В частности, Жданов упоминает о заводах в Туле, где уже налажен выпуск Shahed, а также в Ижевске, где производят подобную технику или ее компоненты. Кроме того, недавно были запущены новые мощности в Дубне, в Московской области, что еще больше усиливает производственный потенциал россиян. Таким образом повреждение одного завода не критично влияет на общий объем поставок. Эксперт считает, что нынешняя пауза в массированном использовании дронов — это не признак слабости, а стратегическое решение. Российская Федерация, вероятно, накапливает ресурсы для подготовки к новым волнам массированных ударов по украинской территории, чтобы нанести максимальный ущерб в нужный момент.

Эту мысль подкрепляет и недавнее заявление Владимира Путина, которое Жданов приводит в качестве примера.

"Российский лидер заявил, что в случае согласия на так называемое "воздушное перемирие" — то есть прекращение воздушных атак — любое нарушение со стороны Украины приведет к немедленному ответу. В частности, он пригрозил массированными обстрелами Киева с помощью ракет "Искандер", а для других регионов страны возможно использование именно Shahed или других средств. Это свидетельствует о том, что Кремль держит в резерве значительные запасы вооружения, готовые к развертыванию в случае эскалации. Такая риторика не является пустой угрозой, а частью более широкой стратегии запугивания и подготовки к интенсивным боевым действиям", — подытожил эксперт.

Обстрелы Украины уменьшились: связано ли это с переговорами Трампа и Путина

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной тоже соглашается, что армия РФ занимается накоплением дронов. Однако основной причиной уменьшения интенсивности ударов он называет атаки Сил обороны Украины по объектам российского ОПК, которые вовлечены в цепь производства дронов.

"В частности недавно СБУ поразила логистический пункт вблизи Алабуги, где хранились дроны и их комплектующие. А до того были атаки на Приморск-Ахтарск и Миллерово, откуда россияне запускают дроны", — добавил старший аналитик.

Также, по словам Земляного, стоит отметить, что на фоне возможного падения или задержек производства россияне проводят накопление дронов, которые они использовали для атак в июле. Есть подозрения, что россияне для массированных обстрелов в июле использовали свои запасы, поскольку в прошлом месяце россияне ежесуточно привлекали больше дронов, чем производят российские заводы.

"Например, за первые 5 месяцев 2025 года россияне около 10 раз применяли дронов в атаке больше, чем они производят за день, тогда как фактически с июня таких атак было уже около 25. Поэтому для восстановления запасов россиянам необходимо время", — подчеркнул эксперт.

Антон Земляной сомневается, что уменьшение количества использования дронов Кремлем связано с дипломатическими процессами.

"Россиянам никогда не мешало проводить террор украинского населения, даже когда в Украину прибывали мировые лидеры или когда Кремль проводил переговоры с Вашингтоном. Наоборот, обстрелы гражданских для Москвы — это попытка показать силу и решимость действовать. Наша же главная задача — снижать российские военные возможности, в частности кампания по воздушным ударам по российским объектам ОПК и логистики — это наш ответ противнику", — подытожил эксперт Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Напомним, Россия совершенствует свои дроны-камикадзе "Шахед", добавляя к ним новый смертоносный элемент — боевые части с жидкостью, похожей на напалм.

Также Фокус сообщал, что Россия расширяет завод в Татарстане до 40 тыс. работников, выпуская 5500 "Шахедов" ежемесячно для атак по Украине.