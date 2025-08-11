Пауза перед бурею: чому зменшилися атаки "Шахедами" по Україні

Протягом останніх 10 днів в Україні спостерігалося помітне зниження інтенсивності використання російських ударних дронів. Остання подібна комбінована атака відбулася в ніч на 31 липня. Наразі Росія в середньому запускає 80–100 "Шахедів" і дронів-імітаторів щодоби. Фокус розібрався, чому ж активність ворога зменшилася, і чи варто чекати нових масованих ударів.

Related video

У ніч із суботи на неділю 10 серпня 2025 року російські війська здійснили масовану атаку на українські міста, застосувавши 100 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних модифікацій.

Вже останні 10 днів в Україні спостерігається зменшення інтенсивності атак російських дронів. Остання масована комбінована атака відбувалася в ніч на 31 липня. Тоді було запущено понад 300 дронів і 8 ракет. Наразі у середньому росіяни запускають 80-100 "Шахедів" і дронів-імітаторів по Україні на добу.

Удари по Україні: чи накопичують росіяни "Шахеди"

На переконання військового експерта Олега Жданова, нещодавнє зменшення інтенсивності застосування "Шахедів" не пов'язане безпосередньо з ударами по виробничих потужностях, а радше є результатом свідомого накопичення запасів на складах. Він наголошує, що навіть якщо атаки на місто Єлабуга, де розташоване одне з ключових підприємств з виробництва цих дронів, і вплинуть на загальну кількість випуску, то цей ефект не проявиться негайно. Сьогоднішня кількість застосованих Shahed залишається стабільною, оскільки Росія продовжує використовувати наявні резерви, не відчуваючи дефіциту в короткостроковій перспективі.

Жданов пояснює, що в російських Збройних сил є значний складський ресурс цих дронів.

"Поки цей запас не буде вичерпано, Україна не помітить реального зменшення атак, незалежно від того, чи йдеться про порушення ланцюгів виробництва через бомбардування, чи про пряме знищення певної кількості готової продукції на заводах. Завод у Єлабузі вже втратив статус єдиного чи найголовнішого центру виробництва. Хоча він залишається ключовим у основному циклі виготовлення, на території Російської Федерації зараз функціонує щонайменше чотири таких підприємства. Це дозволяє Москві диверсифікувати виробництво і компенсувати можливі втрати від ударів", — зазначив експерт.

Зокрема, Жданов згадує про заводи в Тулі, де вже налагоджено випуск Shahed, а також в Іжевську, де виробляють подібну техніку або її компоненти. Крім того, нещодавно було запущено нові потужності у Дубна, у Московській області, що ще більше посилює виробничий потенціал росіян. Таким чином пошкодження одного заводу не критично впливає на загальний обсяг постачань. Експерт вважає, що нинішня пауза в масованому використанні дронів – це не ознака слабкості, а стратегічне рішення. Російська Федерація, ймовірно, накопичує ресурси для підготовки до нових хвиль масованих ударів по українській території, аби завдати максимальної шкоди в слушний момент.

Цю думку підкріплює і недавня заява Володимира Путіна, яку Жданов наводить як приклад.

"Російський лідер заявив, що в разі згоди на так зване "повітряне перемир'я" – тобто припинення повітряних атак – будь-яке порушення з боку України призведе до негайної відповіді. Зокрема, він пригрозив масованими обстрілами Києва за допомогою ракет "Іскандер", а для інших регіонів країни можливе використання саме Shahed чи інших засобів. Це свідчить про те, що Кремль тримає в резерві значні запаси озброєння, готові до розгортання в разі ескалації. Така риторика не є порожньою загрозою, а частиною ширшої стратегії залякування та підготовки до інтенсивних бойових дій", — підсумував експерт.

Обстріли України зменшилися: чи пов’язано це з перемовинами Трампа та Путіна

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний теж погоджується, що армія РФ займається накопиченням дронів. Однак основною причиною зменшення інтенсивності ударів він називає атаки Сил оборони України по об’єктах російського ОПК, які залучені у ланцюг виробництва дронів.

"Зокрема нещодавно СБУ уразила логістичний пункт поблизу Алабуги, де зберігались дрони і їх комплектуючі. А до того були атаки на Приморськ-Ахтарськ та Міллерово, звідки росіяни запускають дрони", — додав старший аналітик.

Також, за словами Земляного, варто відзначити, що на фоні можливого падіння чи затримок виробництва росіяни проводять накопичення дронів, які вони використали для атак у липні. Є підозри, що росіяни для масованих обстрілів у липні використовували свої запаси, оскільки минулого місяця росіяни щодоби залучали більше дронів, ніж виробляють російські заводи.

"Для прикладу, за перші 5 місяців 2025 року росіяни близько 10 разів застосовували дронів в атаці більше, ніж вони виробляють за день, тоді як фактично з червня таких атак було вже близько 25. Тож для відновлення запасів росіянам необхідний час", — підкреслив експерт.

Антон Земляний сумнівається, що зменшення кількості використання дронів Кремлем пов’язано з дипломатичними процесами.

"Росіянам ніколи не заважало проводити терор українського населення, навіть коли в Україну прибували світові лідери або коли Кремль проводив перемовини з Вашингтоном. Навпаки, обстріли цивільних для Москви — це спроба показати силу та рішучість діяти. Наша ж головна задача — знижувати російські військові спроможності, зокрема кампанія з повітряних ударів по російських об’єктах ОПК та логістики — це наша відповідь противнику", — підсумував експерт Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, Росія вдосконалює свої дрони-камікадзе "Шахед", додаючи до них новий смертоносний елемент — бойові частини з рідиною, схожою на напалм.

Також Фокус повідомляв, що Росія розширює завод у Татарстані до 40 тис. працівників, випускаючи 5500 "Шахедів" щомісяця для атак по Україні.