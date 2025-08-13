Цілодобовий терор на День Незалежності: ЗС РФ мають у запасі понад 3200 ударних БПЛА, – Коваленко

За повідомленням військово-політичного аналітика Олександра Коваленка з групи "Інформаційний опір", окупанти накопичують дрони-камікадзе напередодні 24 серпня.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко припустив, що російські окупаційні війська (РОВ), ймовірно, активно готуються до масованих дронових атак на День Незалежності. Спостерігається стрімке накопичення ударних БПЛА типу Shahed-136, а також дронів-приманок "Гербера" та "Пародія".

Станом на 31 липня, за його словами, на рахунку окупантів було понад 1 600 штук цих безпілотників. Протягом перших двох тижнів серпня помітна тенденція: щодня фіксується застосування менше ніж 100 дронів, іноді навіть менше ніж 50. Але при цьому їхні запаси продовжують зростати.

Так, 1 серпня — застосували 72 дрони, накопичили понад 130, загалом — понад 1 730.

2 серпня — 53 застосовані, +150 запас, — понад 1 880.

3 серпня — 76 +120, — понад 2 000.

4 серпня — 162 +40, — понад 2 050.

5 серпня — 46 +150, — понад 2 200.

6 серпня — 45 +150, — понад 2 350.

7 серпня — 112 +90, — понад 2 450.

8 серпня — 104 +100, — понад 2 550.

9 серпня — 47 +150, — понад 2 700.

10 серпня — 100 +100, — понад 2 800.

11 серпня — 71 +130, — понад 2 930.

12 серпня — 48 +150, — понад 3 080.

13 серпня — 49 +150, — понад 3 230.

На думку аналітика, це накопичення вказує: окупанти можуть влаштувати "24-годинний терор" із масштабним пуском дронів у День Незалежності. Хоч масовий запуск одночасно кількох тисяч одиниць — малоймовірний, проте багатосерійний постійний запуск упродовж доби цілком реальний, – вважає військово-політичний аналітик.

Коваленко підкреслює: цей сценарій – чітка ознака, що пропозиції міжнародних зустрічей (зокрема на Алясці) не зупиняють підготовку до атаки. Це – можливість вести переговори у такий час, коли вже закладається наступна хвиля терору.

