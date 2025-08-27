Моторошна знахідка в горах: у Карпатах прикордонники натрапили на останки людей (фото)

Скелетовані останки двох людей виявили прикордонники в Карпатах. Особу одного з громадян встановити поки що не вдалося.

На фрагменти пошкодженого людського скелета, у якого була відсутня частина кісток, прикордонники натрапили під час патрулювання україно-румунської ділянки кордону, повідомили в Державній прикордонній службі України.

Поруч із кістками знайдено залишки одягу, документи, камуфльований рюкзак і сумку. Судячи з водійського посвідчення, загиблий був уродженцем Луганської області.

Також у горах прикордонники виявили ще один скелет, при якому не було жодних документів для ідентифікації особи.

Про знахідку поінформували поліцію, і тепер слідство має встановити причини та обставини смерті двох людей.

