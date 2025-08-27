Жуткая находка в горах: в Карпатах пограничники наткнулись на останки людей (фото)

Скелетированные останки двух людей обнаружили пограничники в Карпатах. Личность одного из граждан установить пока не удалось.

На фрагменты поврежденного человеческого скелета, у которого отсутствовали часть костей, пограничники наткнулись во время патрулирования украино-румынского участка границы, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Рядом с костями найдены остатки одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумка. Судя по водительскому удостоверению, погибший был уроженцем Луганской области.

Документ одного из погибших Фото: ГПСУ

Еще одна находка в горах Фото: ГПСУ

Также в горах пограничники обнаружили еще один скелет, при котором не было никаких документов для идентификации личности.

О находке проинформировали полицию, и теперь следствию предстоит установить причины и обстоятельства смерти двух людей.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

