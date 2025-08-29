Спека до +35 в останні дні літа: погода в Україні різко змінюється

У середині і ближче до кінця серпня Україну накрило похолодання, але літо і початок осені ще встигнуть порадувати теплою погодою.

Похолодання в Україні поступово змінюється спекою. Про це в інтерв'ю "24 Каналу" повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух.

Максимальна температура повітря сягне +30 градусів і більше. Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує на 30 і 31 серпня суху і малохмарну погоду. Температура відчутно підвищиться, щойно надійде спекотна повітряна маса з країн Близького Сходу та Закавказзя.

Високий рівень атмосферного тиску та антициклон зі сходу забезпечить переважно стійкий характер погоди. Так, 30 серпня дощів не передбачається, температура буде в межах 29-33 градусів, місцями буде спека до 35 градусів.

Короткочасні грозові зливи очікуються в західних регіонах 31 серпня під впливом малорухомого атмосферного фронту. Кибальчич зазначає, що холодна погода зміниться на літню спеку в центральних, південних і східних областях України.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, в останні дні літа в західних і північних областях очікується +24...+28 градусів, а на решті території — спека до +33.

Ночі можуть бути прохолодними, у більшості областей прогнозується температура +14...+19 градусів, а на півдні — до +20.

Нагадаємо, у гірському селі Верхній Яловець Селятинської громади 25 серпня вранці було -5 градусів морозу. Очевидці публікували фото машин, вкритих інеєм.

Фокус уже писав, що погода в Україні почала змінюватися з 23 серпня через циклон Lukas і його "двоюрідних братів" Severin і Roger. Цього дня атмосферний фронт спричинив опади в центральних, східних і південних регіонах.