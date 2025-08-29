Жара до +35 в последние дни лета: погода в Украине резко меняется

В середине и ближе к концу августа Украину накрыло похолодание, но лето и начало осени еще успеют порадовать теплой погодой.

Похолодание в Украине постепенно сменяется жарой. Об этом в интервью "24 Каналу" сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух.

Максимальная температура воздуха достигнет +30 градусов и более. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует на 30 и 31 августа сухую и малооблачную погоду. Температура ощутимо повысится, как только поступит жаркая воздушная масса со стран Ближнего Востока и Закавказья.

Высокий уровень атмосферного давления и антициклон с востока обеспечит преимущественно устойчивый характер погоды. Так, 30 августа дождей не предвидится, температура будет в пределах 29-33 градусов, местами будет жара до 35 градусов.

Кратковременные грозовые ливни ожидаются в западных регионах 31 августа под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. Кибальчич отмечает, что холодная погода изменится на летнюю жару в центральных, южных и восточных областях Украины.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в последние дни лета в западных и северных областях ожидается +24…+28 градусов, а на остальной территории — жара до +33.

Ночи могут быть прохладными, в большинстве областей прогнозируется температура +14…+19 градусов, а на юге — до +20.

Напомним, в горном селе Верхний Яловец Селятинской общины 25 августа утром было -5 градусов мороза. Очевидцы публиковали фото машин, покрытых инеем.

Фокус уже писал, что погода В Украине начала меняться с 23 августа из-за циклона Lukas и его "двоюродных братьев" Severin и Roger. В этот день атмосферный фронт вызвал осадки в центральных, восточных и южных регионах.