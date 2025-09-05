Історичний випадок: Україна вперше повернула з-за кордону вкрадені корупціонерами гроші

Україна домоглася компенсації майже 3,4 млн євро від компанії з Франції. У корупційній схемі фігурувало керівництво Поліграфкомбінату "Україна", включно з його директором Максимом Степановим.

Гроші повернуть до бюджету французька компанія, фігурант справи про зловживання на державному підприємстві "Поліграфкомбінат "Україна". Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку оплатить іноземний суб'єкт", — підкреслили в бюро.

Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня уклала угоду з компанією щодо повернення коштів. Суд у Парижі підтвердив її 3 вересня.

За версією слідства "Поліграфкомбінат "Україна" закуповував у Франції матеріали за завищеними цінами через естонську "компанію-прокладку". Ексдиректор держпідприємства отримав за це неправомірну вигоду не в грошовому еквіваленті, а у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів документів.

Підозрюваними у схемі були вісім осіб, зокрема й колишній директор "Поліграфкомбінату "Україна".

Повернути гроші вдалося завдяки спільній роботі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту. Взаємодію з іноземними партнерами НАБУ налагодило через платформу ОЕСР GLEN. Це глобальна мережа працівників правоохоронних органів.

Представництво інтересів України у французькому суді координувала САП.

Корупційна схема на Поліграфкомбінаті "Україна"

У 2013 році ексдиректор Поліграфкомбінату "Україна", колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов, організував схему заволодіння грошима з 2013 до 2016 року разом зі спільниками.

Комбінат уклав угоду з естонською фірмою на постачання бланків низки документів: водійських прав та ID-карток. Однак бланки насправді не виробляли, а купували в іншої компанії і перепродували в Україну дорожче в 4-6 разів.

Така "взаємовигідна" співпраця дала можливість ділкам заволодіти сумою в 450 млн гривень.

Степанов організував й інший напрямок для заробітку у сфері інтелектуальної власності. Одна з підконтрольних йому компаній зареєструвала право інтелектуальної власності на захисні елементи для українських документів.

ЗМІ писали, що після початку російського вторгнення Степанов виїхав з України й не зможе особисто постати перед судом.

