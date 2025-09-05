Исторический случай: Украина впервые вернула из-за границы украденные коррупционерами деньги

Украина добилась компенсации почти 3,4 млн евро от компании из Франции. В коррупционной схеме фигурировало руководство Полиграфкомбината "Украина", включая его директора Максима Степанова.

Деньги вернут в бюджет французская компания, фигурант дела о злоупотреблениях на государственном предприятии "Полиграфкомбинат "Украина". Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую оплатит иностранный субъект", — подчеркнули в бюро.

Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля заключила соглашение с компанией по поводу возврата средств. Суд в Париже подтвердил ее 3 сентября.

По версии следствия "Полиграфкомбинат "Украина" закупало во Франции материалы по завышенным ценам через эстонскую "компанию-прокладку". Экс-директор госпредприятия получил за это неправомерную выгоду не в денежном эквиваленте, а в виде авторских прав на дизайн защитных элементов документов.

Подозреваемыми в схеме были восемь человек, в том числе и бывший директор "Полиграфкомбината "Украина".

Вернуть деньги удалось благодаря совместной работе НАБУ, САП, правоохранителей Франции и Эстонии под эгидой Евроюста. Взаимодействие с иностранными партнерами НАБУ наладило через платформу ОЭСР GLEN. Это глобальная сеть работников правоохранительных органов.

Представительство интересов Украины во французском суде координировала САП.

Коррупционная схема на Полиграфкомбинате "Украина"

В 2013 году экс-директор Полиграфкомбината "Украина", бывший министр здравоохранения Максим Степанов, организовал схему завладения деньгами с 2013 по 2016 годы вместе с сообщниками.

Комбинат заключил соглашение с эстонской фирмой на поставку бланков ряда документов: водительских прав и ID-карт. Однако бланки на самом деле не производили, а покупались у другой компании и перепродавали в Украину дороже в 4-6 раз.

Такое "взаимовыгодное" сотрудничество дало возможность дельцам завладеть суммой в 450 млн гривен.

Степанов организовал и другое направление для заработка в сфере интеллектуальной собственности. Одна из подконтрольных ему компании зарегистрировала право интеллектуальной собственности на защитные элементы для украинских документов.

СМИ писали, что после начала российского вторжения Степанов выехал из Украины и не сможет лично предстать перед судом.

