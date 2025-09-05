В серпні Україна стала п`ятою в Європі за ціною електроенергії

Середня ціна електричної енергії на ринку "на добу наперед" в серпні 2025 в Україні склала 5 188,78 грн/МВт-год. Це п’ятий показник вартості електроенергії для промисловості серед країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оператора ринку.

За даними ENTSOE, найдорожча електрика зараз у країнах Балтії:

в Естонії – 5 475,59 грн/МВт-год;

в Італії – 5 473,93 грн/МВт-год;

у Литві та Латвії – 5 468,97 грн/МВт-год.

Україна займає п’ятий рядок рейтингу з ціною 5 188,78 грн/МВт-год. За нами їде Польща з показником 5 101,04 грн/МВт-год.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2025 року в Україні на ринку "на добу наперед" були збільшені максимальні та мінімальних граничні ціни на електроенергію.

Залежно від розрахункового періоду (часу доби) вони коливаються з 5 600 до 15 000 грн/Мвт-год.

Таке збільшення цін вже викликало негативну реакцію з боку великих промислових споживачів електроенергії.

Наприклад, найбільше металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" вже заявило, що через високі ціни на електроенергію несе збитки і розглядає можливий вихід з України.