В августе Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии

Средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в августе 2025 в Украине составила 5 188,78 грн/МВт-ч. Это пятый показатель стоимости электроэнергии для промышленности среди стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оператора рынка.

По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в странах Балтии:

в Эстонии — 5 475,59 грн/МВт-ч;

в Италии — 5 473,93 грн/МВт-ч;

в Литве и Латвии — 5 468,97 грн/МВт-ч.

Украина занимает пятую строчку рейтинга с ценой 5 188,78 грн/МВт-ч. За нами едет Польша с показателем 5 101,04 грн/МВт-ч.

Напомним, что с 1 августа 2025 года в Украине на рынке "на сутки вперед" были увеличены максимальные и минимальных предельные цены на электроэнергию.

В зависимости от расчетного периода (времени суток) они колеблются с 5 600 до 15 000 грн/Мвт-ч.

Такое увеличение цен уже вызвало негативную реакцию со стороны крупных промышленных потребителей электроэнергии.

Например, крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" уже заявило, что из-за высоких цен на электроэнергию несет убытки и рассматривает возможный выход из Украины.