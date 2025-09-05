В августе Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии
Средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в августе 2025 в Украине составила 5 188,78 грн/МВт-ч. Это пятый показатель стоимости электроэнергии для промышленности среди стран Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оператора рынка.
По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в странах Балтии:
- в Эстонии — 5 475,59 грн/МВт-ч;
- в Италии — 5 473,93 грн/МВт-ч;
- в Литве и Латвии — 5 468,97 грн/МВт-ч.
Украина занимает пятую строчку рейтинга с ценой 5 188,78 грн/МВт-ч. За нами едет Польша с показателем 5 101,04 грн/МВт-ч.
Напомним, что с 1 августа 2025 года в Украине на рынке "на сутки вперед" были увеличены максимальные и минимальных предельные цены на электроэнергию.
В зависимости от расчетного периода (времени суток) они колеблются с 5 600 до 15 000 грн/Мвт-ч.
Такое увеличение цен уже вызвало негативную реакцию со стороны крупных промышленных потребителей электроэнергии.
Например, крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" уже заявило, что из-за высоких цен на электроэнергию несет убытки и рассматривает возможный выход из Украины.