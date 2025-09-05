"У рік набігає 2,2 млрд грн": у Раді закликали батьків не поспішати платити 50 грн за "е-щоденник"

Батьки школярів масово скаржаться на платний електронний щоденник у застосунку "Єдина Школа". Данило Гетманцев обіцяє "позбавити бізнесу" автора ідеї.

Плата за електронний щоденник у застосунку "Єдина Школа" законом не передбачена. Про це повідомив народний депутат із фракції "Слуга Народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

"Отримую звернення від батьків школярів щодо введення плати за користування шкільним щоденником у розмірі 50 гривень на місяць... На рік набігає непогана сума — 2,2 млрд гривень", — зауважив він.

У понеділок, 8 вересня, політик обіцяє звернутися із запитом про автора і натхненника "дивовижної монетизації державної послуги".

За його словами, заробити на щоденнику вирішив великий приватний оператор, на який до цього "підсадили" школи.

"Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбудеться "бізнесу", — підсумував він.

Платний пакет у додатку "Єдина Школа"

Фокус уже писав, що в застосунку "Єдина Школа" є базовий пакет (безкоштовний). Він дає доступ до новин школи і класу, розкладу в навчальному році, а також інформацію про успішність і пропуски дитини.

Розширена (платна) версія надає додаткові сервіси: бот у Telegram, спілкування з учителями, нагадування про контрольні роботи та інше. Вартість передплати — 120 гривень.

Деякі батьки говорили, що в платній версії є також можливість звернутися до психологів.

Нагадаємо, в Україні можна повернути до 18% витрат на освіту, якщо скористатися податковою знижкою.

