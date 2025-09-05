"В год набегает 2,2 млрд грн": в Раде призвали родителей не спешить платить 50 грн за "е-дневник"

Родители школьников массово жалуются на платный электронный дневник в приложении "Единая Школа". Даниил Гетманцев обещает "лишить бизнеса" автора идеи.

Плата за электронный дневник в приложении "Единая Школа" законом не предусмотрена. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга Народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

"Получаю обращение от родителей школьников о введении платы за пользование школьным дневником в размере 50 гривен в месяц… В год набегает неплохая сумма — 2,2 млрд гривен", — заметил он.

В понедельник, 8 сентября, политик обещает обратиться с запросом об авторе и вдохновителе "удивительной монетизации государственной услуги".

По его словам, заработать на дневнике решил крупный частный оператор, на который до этого "подсадили" школы.

"Родителям не советую спешить платить. Что-то подсказывает, что он лишится "бизнеса", — заключил он.

Платный пакет в приложении "Единая Школа"

Фокус уже писал, что в приложении "Единая Школа" есть базовый пакет (бесплатный). Он дает доступ к новостям школы и класса, расписанию в учебном году, а также информацию об успеваемости и пропусках ребенка.

Расширенная (платная) версия предоставляет дополнительные сервисы: бот в Telegram, общение с учителями, напоминание о контрольных работах и прочее. Стоимость подписки — 120 гривен.

Некоторые родители говорили, что в платной версии есть также возможность обратиться к психологам.

Напомним, в Украине можно вернуть до 18% расходов на образование, если воспользоваться налоговой скидкой.

