Единая Школа: стал ли электронный дневник платным и почему родители возмущены
В соцсетях родители жалуются на взимание оплаты за пользование электронным дневником в приложении "Единая Школа". Они сообщают о подписке в размере 49 грн в месяц, в то же время официальные источники отмечают, что базовый функционал сервиса остается бесплатным.
В социальных сетях распространяются сообщения родителей, которые недовольны взиманием оплаты за пользование сервисом электронного дневника в приложении "Единая Школа".
"Неожиданно электронный дневник, который финансируется из бюджета, стал платным: с родителей требуют за подписку 49 грн в месяц", — сообщили в одном из Telegram-каналов.
Некоторые родители утверждают, что МОН не в курсе нововведения.
Фокус разобрался с этим вопросом и установил, на каких основаниях базируются требования сервиса ЕШ об оплате.
Что известно о платности электронного дневника
В приложении "Единая Школа" существует базовый пакет (бесплатный), который предоставляет доступ к.:
- новостей школы и класса;
- расписания на весь учебный год;
- успеваемости и пропусков вашего ребенка.
Одновременно доступна расширенная (платная) версия, которая не является обязательной, а предоставляет дополнительные сервисы — например телеграмм-бот, общение с учителями, напоминание о контрольных работах и тому подобное. По данным Buki, ее стоимость составляет 120 грн.
Другие источники уточняют, что платный Pro-пакет имеет годовую абонплату — около 90-130 грн в год за каждого ребенка. Обычно покрывается местным бюджетом, а не родителями напрямую.
Официальный сайт e-schools.info отмечает, что основное пользование — бесплатное, а платные сервисы — это дополнительные опции на выбор, не обязательные для использования.
Относительно утверждений родителей об оплате 49 грн в месяц
В соцсетях (например, на форуме Kidstaff) пользователи сообщают, что им генерирует подписку, часто со стоимостью ≈ 1,19$ (~49 грн) в месяц, и без нее, бывает, доступ к приложению блокируется. Один пользователь пишет: "Сегодня хотела зайти, а оно мне предлагает подписаться за 1.19$ в месяц. WTF?"
Некоторые родители добавляют, что эта платная версия имела "плюшки" вроде психолога, но по их словам — не является обязательной.
Рекомендация, что делать дальше
Если для вас важно уточнить правомерность таких практик, рекомендуем:
- Обратиться официально в службу поддержки платформы (через сайт или приложение) с запросом о стоимости, механизмах оплаты и официальных тарифах.
- Направить запрос/жалобу в МОН, если возникает подозрение, что применяются несогласованные или нелегальные платы. МОН принимает обращения официально — лично или электронно.
На сегодня нет публичных заявлений Министерства образования (МОН), которые бы подтверждали или опровергали это конкретное предложение по 49 грн/месяц или о том, что "МОН не в курсе".
На момент публикации официальных разъяснений со стороны МОН относительно такого механизма монетизации не поступало.
