Единая Школа: стал ли электронный дневник платным и почему родители возмущены

В соцсетях родители жалуются на взимание оплаты за пользование электронным дневником в приложении "Единая Школа". Они сообщают о подписке в размере 49 грн в месяц, в то же время официальные источники отмечают, что базовый функционал сервиса остается бесплатным.

В социальных сетях распространяются сообщения родителей, которые недовольны взиманием оплаты за пользование сервисом электронного дневника в приложении "Единая Школа".

"Неожиданно электронный дневник, который финансируется из бюджета, стал платным: с родителей требуют за подписку 49 грн в месяц", — сообщили в одном из Telegram-каналов.

Некоторые родители утверждают, что МОН не в курсе нововведения.

Фокус разобрался с этим вопросом и установил, на каких основаниях базируются требования сервиса ЕШ об оплате.

Что известно о платности электронного дневника

В приложении "Единая Школа" существует базовый пакет (бесплатный), который предоставляет доступ к.:

- новостей школы и класса;

- расписания на весь учебный год;

- успеваемости и пропусков вашего ребенка.

Одновременно доступна расширенная (платная) версия, которая не является обязательной, а предоставляет дополнительные сервисы — например телеграмм-бот, общение с учителями, напоминание о контрольных работах и тому подобное. По данным Buki, ее стоимость составляет 120 грн.

Другие источники уточняют, что платный Pro-пакет имеет годовую абонплату — около 90-130 грн в год за каждого ребенка. Обычно покрывается местным бюджетом, а не родителями напрямую.

Официальный сайт e-schools.info отмечает, что основное пользование — бесплатное, а платные сервисы — это дополнительные опции на выбор, не обязательные для использования.

Относительно утверждений родителей об оплате 49 грн в месяц

В соцсетях (например, на форуме Kidstaff) пользователи сообщают, что им генерирует подписку, часто со стоимостью ≈ 1,19$ (~49 грн) в месяц, и без нее, бывает, доступ к приложению блокируется. Один пользователь пишет: "Сегодня хотела зайти, а оно мне предлагает подписаться за 1.19$ в месяц. WTF?"

Некоторые родители добавляют, что эта платная версия имела "плюшки" вроде психолога, но по их словам — не является обязательной.

Рекомендация, что делать дальше

Если для вас важно уточнить правомерность таких практик, рекомендуем:

Обратиться официально в службу поддержки платформы (через сайт или приложение) с запросом о стоимости, механизмах оплаты и официальных тарифах.

Направить запрос/жалобу в МОН, если возникает подозрение, что применяются несогласованные или нелегальные платы. МОН принимает обращения официально — лично или электронно.

На сегодня нет публичных заявлений Министерства образования (МОН), которые бы подтверждали или опровергали это конкретное предложение по 49 грн/месяц или о том, что "МОН не в курсе".

На момент публикации официальных разъяснений со стороны МОН относительно такого механизма монетизации не поступало.

