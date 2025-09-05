Єдина Школа: чи став електронний щоденник платним та чому батьки обурені

У соцмережах батьки скаржаться на стягування оплати за користування електронним щоденником у додатку "Єдина Школа". Вони повідомляють про підписку в розмірі 49 грн на місяць, водночас офіційні джерела наголошують, що базовий функціонал сервісу залишається безплатним.

Related video

У соціальних мережах ширяться повідомлення батьків, які незадоволені стягуванням оплати за користуванням сервісом електронного щоденника у додатку "Єдина Школа".

"Несподівано електронний щоденник, який фінансується з бюджету, став платним: з батьків вимагають за передплату 49 грн на місяць", – повідомили в одному з Telegram-каналів.

Повідомлення у Telegram Фото: Скриншот

Деякі батьки стверджують, що МОН не в курсі нововведення.

Фокус розібрався з цим питанням і встановив, на яких підставах базуються вимоги сервісу ЄШ про оплату.

Що відомо про платність електронного щоденника

У додатку “Єдина Школа” існує базовий пакет (безкоштовний), який надає доступ до:

– новин школи й класу;

– розкладу на весь навчальний рік;

– успішності та пропусків вашої дитини.

Одночасно доступна розширена (платна) версія, що не є обов’язковою, а надає додаткові сервіси — наприклад телеграм-бот, спілкування з учителями, нагадування про контрольні роботи тощо. За даними Buki, її вартість становить 120 грн.

Інші джерела уточнюють, що платний Pro-пакет має річну абонплату — близько 90–130 грн на рік за кожну дитину. Зазвичай покривається місцевим бюджетом, а не батьками напряму.

Офіційний сайт e-schools.info зазначає, що основне користування — безкоштовне, а платні сервіси — це додаткові опції на вибір, не обов’язкові для використання.

Щодо тверджень батьків про оплату 49 грн на місяць

У соцмережах (наприклад, на форумі Kidstaff) користувачі повідомляють, що їм генерує підписку, часто із вартістю ≈ 1,19 $ (~49 грн) на місяць, і без неї, буває, доступ до додатку блокується. Один користувач пише: "Сьогодні хотіла зайти, а воно мені пропонує підписатись за 1.19 $ в місяць. WTF?"

Повідомлення форуму Фото: Скриншот

Деякі батьки додають, що ця платна версія мала "плюшки" як-от психолога, але за їхніми словами — не є обов’язковою.

Рекомендація, що робити далі

Якщо для вас важливо уточнити правомірність таких практик, рекомендуємо:

Звернутись офіційно до служби підтримки платформи (через сайт чи додаток) із запитом про вартість, механізми оплати та офіційні тарифи.

Направити запит/скаргу до МОН, якщо виникає підозра, що застосовуються неузгоджені або нелегальні плати. МОН приймає звернення офіційно — особисто або електронно.

На сьогодні немає публічних заяв Міністерства освіти (МОН), що б підтверджували або спростовували цю конкретну пропозицію щодо 49 грн/місяць чи про те, що “МОН не в курсі”.

На момент публікації офіційних роз’яснень з боку МОН щодо такого механізму монетизації не надходило.

Фокус також писав, що українці можуть повернути до 18% витрат на освіту через податкову знижку, як за власне навчання, так і за навчання дітей у садках, школах чи гуртках.

Автори Фокуса також писали, чому варто інвестувати в розвиток дитини з молодшої школи.