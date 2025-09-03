В первый учебный день: в соцсетях появились кадры потопа в школе Киева (видео)

В сети распространяется видео потопа якобы в одной из школ Киева из-за порыва трубы. Утверждается, что авария произошла в первый день учебного года.

Видео распространил Telegram-канал "Киевский Движ" 3 сентября. По словам администраторов паблика, инцидент произошел в лицее № 243 в Подольском районе города Киева.

"Потоп из-за прорыва трубы в 243-й школе. Это был их первый учебный день", — написали админы канала.

На ролике можно увидеть детей, которые ходят по мокрому полу в уборной, и слышен шум воды.

Официального подтверждения тому, что в упомянутом в заметке Telegram-канала лицее 243 произошел потоп в первый день учебного года, нет. Администрация заведения на момент публикации новости не давала комментариев относительно якобы порыва трубы.

Напомним, 3 сентября СМИ писали об инциденте в Киеве, когда детей не пустили в школу из-за "дрескода", а именно из-за укороченных брюк-капри, которые директор назвала "шортами". Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала администрации образовательных учреждений и педагогов прекратить проверку одежды учеников. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в свою очередь отметил, что школы могут выдвигать определенные требования к внешнему виду учеников, но обязательства носить школьную форму в Украине нет.

2 сентября местные каналы в соцсетях публиковали видео со школьниками, которые начали учебный год в метро из-за массированной атаки россиян на Киев.