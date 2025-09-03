В Киеве детей не пустили в школу из-за "дрескода": как отреагировали городские власти (видео)

Ученики киевской гимназии №109 не смогли попасть на уроки из-за якобы неподобающего внешнего вида. Директор заведения не впускала детей, одетых в укороченные брюки-капри, которые она называла шортами.

Обращение по этому поводу получила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, которая призвала педагогов и администрацию образовательных учреждений прекратить практику проверок одежды, пишет Судебно-юридическая газета. По словам Надежды Лещик, недопуск ребенка к занятиям из-за отсутствия школьной формы нарушает право на образование и потенциально создает риски для жизни и здоровья.

Инцидент в столичной гимназии прокомментировали в Киевской городской государственной администрации. Каждое учебное заведение имеет право выдвигать определенные требования к внешнему виду учеников, однако именно обязательства носить форму в школах нет, заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в комментарии КИЕВ24.

По словам чиновника, правила или пожелания относительно внешнего вида педагоги и администрация должны разъяснять, а не запрещать детям вход в школу. То есть, в случае гимназии №109 произошла именно проблема с коммуникацией.

Также Валентин Мондриевский сообщил, что по факту инцидента начато служебное расследование.

"Мы обязательно разберемся и накажем того, кто или превышал свои полномочия, или должен был иначе действовать в этой ситуации", — сказал заместитель председателя КГГА.

