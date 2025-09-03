У Києві дітей не пустили до школи через "дрескод": як відреагувала міська влада (відео)

Учні київської гімназії №109 не змогли відвідати уроки через нібито неналежний зовнішній вигляд. Директорка закладу не впускала дітей, вдягнених у вкорочені штани-капрі, які вона називала шортами.

Звернення з цього приводу отримала освітній омбудсмен Надія Лещик, яка закликала педагогів та адміністрацію освітніх закладів припинити практику перевірок щодо одягу, пише Судово-юридична газета. За словами Надії Лещик, недопуск дитини до занять через відсутність шкільної форми порушує право на освіту та потенційно створює ризики для життя і здоров’я.

Інцидент у столичній гімназії прокоментували у Київській міській державній адміністрації. Кожен навчальний заклад має право висувати певні вимоги до зовнішнього вигляду учнів, проте саме зобов'язання носити форму у школах немає, заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський у коментарі КИЇВ24.

За словами посадовця, правила чи побажання щодо зовнішнього вигляду педагоги та адміністрація мають роз’яснювати, а не забороняти дітям вхід до школи. Тобто у випадку гімназії №109 сталася саме проблема з комунікацією.

Також Валентин Мондриївський повідомив, що за фактом інциденту розпочате службове розслідування.

«Ми обов'язково розберемось і покараємо того, хто або перевищував свої повноваження, або мав інакше діяти в цій ситуації», – сказав заступник голови КМДА.

