Небезпечні перегони у метро: у Києві знайшли юнака, що ганяв підземкою на велосипеді (відео)

Київська поліція знайшла та притягнула до відповідальності молодика, який напередодні катався в метро на велосипеді та наражав інших пасажирів на небезпеку.

Порушником порядку виявився 22-річний студент, повідомляє поліція Києва. Перегони на ескалаторі станції "Арсенальна" він влаштував, аби зняти "ексклюзивне" відео.

Працівники поліції та співробітники кримінального аналізу встановили особу правопорушника. Щодо дій юнака правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.

Відповідні матеріали вже направлені до Печерського районного суду Києва для ухвалення рішення. Згідно зі статтею, на юного екстремала може чекати покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві хлопець влаштував небезпечні перегони в метро і ледь не збив пасажирку. Юнак на високій швидкості з’їхав на велосипеді ескалатором найглибшої станції "Арсенальна". Він збавив швидкість вже майже біля платформи. Там якраз спускалась вниз дівчина, і зіткнення вдалося уникнути лише дивом.

Згодом у соцмережі Intagram був оприлюднений ролик із кадрами екстремального спуску із підписом: "Пішки це [спуститися ескалатором] візьме 6 хвилин. На байку вийшло трохи швидше".

