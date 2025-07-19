На неї чекають в СБУ: у Києві жінка вигукувала у метро "слава Росії" (фото)

Столичні правоохоронці повідомили, що 25-річна мешканка Києва вигукувала схвальні гасла про РФ, що викликало конфлікт на одній зі станцій червоної гілки метрополітену. Згодом особу порушниці встановили та склали адмінпротокол.

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Надалі дівчина буд спілкуватися з працівниками СБУ щодо цього інциденту, йдеться у заяві поліції Києва у Facebook.

Правоохоронці заявили, що почали розпочали перевірку за фактом виявленого у соцмережах відео. На ньому пасажирку, перебуваючи у вагоні потяга червоної гілки столичного метрополітену, викрикувала "схвальні гасла на користь країни-агресора".

Заява поліції щодо інциденту в Київському мтерополітені Фото: Поліція Києва

"Відтак поліцейські встановили, що на відео 25-річна місцева мешканка. Остання під час спілкування з правоохоронцями пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчиненого правопорушення киянку притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до норм цієї статті, жінці загрожують накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Кілька днів тому в київських пабліках було оприлюднене відео, на якому одна пасажирка на напідпитку почала вигукувати в вагоні метрополітену схвальні гасла щодо РФ. Зокрема невідома вигукувала "Слава Росії!" та "Смерть хохлам!", що спровокувало різку реакцію присутніх і спровокувало конфлікт.

У відповідь на такі вислови, деякі з присутніх не стрималися та вдарили провокаторку, а її силоміць вивели з потяга та залишили на платформі станції. З етичних міркувань Фокус не публікуватиме кадри сутички в вагоні Київського метрополітену.

Раніше повідомлялося, що невідомі транслювали в Тік-Ток роботу ППО столиці. У ніч на 10 липня під час російської масованої атаки невідомі транслювали у Тік-Ток в режимі реального часу роботу української системи протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що в Києві спіймали чоловіка, який знімав "будні ухилянта". Київська блогерка Софія Комендант показала кадри, як намагалась "відбивати" свого хлопця Дениса у правоохоронців.