Ее ждут в СБУ: в Киеве женщина выкрикивала в метро "слава России" (фото)

Столичные правоохранители сообщили, что 25-летняя жительница Киева выкрикивала одобрительные лозунги о РФ, что вызвало конфликт на одной из станций красной ветки метрополитена. Впоследствии личность нарушительницы установили и составили админпротокол.

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В дальнейшем девушка будет общаться с работниками СБУ относительно этого инцидента, говорится в заявлении полиции Киева в Facebook.

Правоохранители заявили, что начали начали проверку по факту обнаруженного в соцсетях видео. На нем пассажирка, находясь в вагоне поезда красной ветки столичного метрополитена, выкрикивала "одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора".

Заявление полиции относительно инцидента в Киевском метрополитене Фото: Полиция Киева

"Поэтому полицейские установили, что на видео 25-летняя местная жительница. Последняя во время общения с правоохранителями объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит", — говорится в сообщении.

По факту совершенного правонарушения киевлянку привлекли к административной ответственности по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В соответствии с нормами этой статьи, женщине грозят наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Несколько дней назад в киевских пабликах было обнародовано видео, на котором одна подвыпившая пассажирка начала выкрикивать в вагоне метрополитена одобрительные лозунги в отношении РФ. В частности неизвестная выкрикивала "Слава России!" и "Смерть х*хлам!", что спровоцировало резкую реакцию присутствующих и спровоцировало конфликт.

В ответ на такие высказывания, некоторые из присутствующих не сдержались и ударили провокаторшу, а ее силой вывели из поезда и оставили на платформе станции. По этическим соображениям Фокус не будет публиковать кадры стычки в вагоне Киевского метрополитена.

Ранее сообщалось, что неизвестные транслировали в Тик-Ток работу ПВО столицы. В ночь на 10 июля во время российской массированной атаки неизвестные транслировали в Тик-Ток в режиме реального времени работу украинской системы противовоздушной обороны.

Впоследствии стало известно, что в Киеве поймали мужчину, который снимал "будни уклониста". Киевская блогерша София Комендант показала кадры, как пыталась "отбивать" своего парня Дениса у правоохранителей.