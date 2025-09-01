У Києві підліток влаштував небезпечні перегони в метро і ледь не збив пасажирку (відео)

У київському метро хлопець катався ескалатором на велосипеді, причому на високій швидкості. Інцидент стався на станції "Арсенальна", і лише дивом минулося без постраждалих.

Відео екстремальних "покатушок" з’явилося у соцмережах – зокрема, на сторінці користувача glebushhhh в Instagram.

"Загальна довжина ескалаторного спуску становить близько 102,4 м. Пішки це візьме 6 хвилин. На байку вийшло трохи швидше", – йдеться у підписі до ролику в Instagram.

На оприлюднених кадрах видно, як тинейджер починає спускатися ескалатором на велосипеді на дуже великій швидкості. Він знизив швидкість вже майже біля платформи, і там якраз спускалась вниз дівчина. На ролику чути й те, як чергова по станції викликає правоохоронців.

Пресслужба столичної поліції у коментарі виданню OBOZ підтвердила інформацію про інцидент у метро та наголосила, що велосипедиста-екстремала вже розшукують.

Раніше стало відомо, що у Києві жінка вигукувала у метро "слава Росії" і спровокувала конфлікт. Врешті-решт порушниці довелося спілкуватися вже з працівниками СБУ. Сама вона стверджувала, що забагато випила через "проблеми в особистому житті", проте адміністративної відповідальності уникнути не вдалося.

Також Фокус повідомляв, що у цьому навчальному році у Харкові відкриють найглибшу і найбільшу підземну школу. Точніше, шкіл буде декілька: дві розташовано у Салтівському районі міста, ще одна – у Київському. Один з навчальних закладів прийме 1600 дітей у кілька змін і працюватиме навіть у суботу.