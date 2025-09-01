В Киеве подросток устроил опасные гонки в метро и едва не сбил пассажирку (видео)

В киевском метро парень катался по эскалатору на велосипеде, причем на высокой скорости. Инцидент произошел на станции "Арсенальная", и лишь чудом обошлось без пострадавших.

Видео экстремальных "покатушек" появилось в соцсетях — в частности, на странице пользователя glebushhhhh в Instagram.

"Общая длина эскалаторного спуска составляет около 102,4 м. Пешком это займет 6 минут. На байке получилось немного быстрее", — говорится в подписи к ролику в Instagram.

На обнародованных кадрах видно, как тинейджер начинает спускаться по эскалатору на велосипеде на очень большой скорости. Он снизил скорость уже почти у платформы, и там как раз спускалась вниз девушка. На ролике слышно и то, как дежурная по станции вызывает правоохранителей.

Пресс-служба столичной полиции в комментарии изданию OBOZ подтвердила информацию об инциденте в метро и отметила, что велосипедиста-экстремала уже разыскивают.

