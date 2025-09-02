Опасные гонки в метро: в Киеве нашли юношу, гонявшего по подземке на велосипеде (видео)

Киевская полиция нашла и привлекла к ответственности молодого человека, который накануне катался в метро на велосипеде и подвергал других пассажиров опасности.

Нарушителем порядка оказался 22-летний студент, сообщает полиция Киева. Гонки на эскалаторе станции "Арсенальная" он устроил, чтобы снять "эксклюзивное" видео.

Работники полиции и сотрудники уголовного анализа установили личность правонарушителя. Относительно действий юноши правоохранители составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

Соответствующие материалы уже направлены в Печерский районный суд Киева для принятия решения. Согласно статье, юного экстремала может ждать наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве парень устроил опасные гонки в метро и едва не сбил пассажирку. Юноша на высокой скорости съехал на велосипеде по эскалатору самой глубокой станции "Арсенальная". Он сбавил скорость уже почти у платформы. Там как раз спускалась вниз девушка, и столкновения удалось избежать лишь чудом.

Впоследствии в соцсети Intagram был обнародован ролик с кадрами экстремального спуска с подписью: "Пешком это [спуститься по эскалатору] займет 6 минут. На байке получилось немного быстрее".

