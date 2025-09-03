В перший навчальний день: в соцмережах з'явилися кадри потопу в школі Києва (відео)

В мережі поширюється відео потопу нібито в одній зі шкіл Києва через порив труби. Стверджується, що аварія сталася в перший день навчального року.

Відео поширив Telegram-канал "Киевский Движ" 3 вересня. За словами адміністраторів пабліка, інцидент стався в ліцеї № 243 в Подільському районі міста Києва.

"Потоп через прорив труби у 243-й школі. Це був їхній перший навчальний день", — написали адміни каналу.

На ролику можна побачити дітей, які ходять мокрою підлогою у вбиральні, і чутно шум води.

Офіційного підтвердження тому, що в згаданому в дописі Telegram-каналу ліцеї 243 стався потоп у перший день навчального року, немає. Адміністрація закладу на момент публікації новини не давала коментарів щодо нібито пориву труби.

Нагадаємо, 3 вересня ЗМІ писали про інцидент у Києві, коли дітей не пустили до школи через "дрескод", а саме через вкорочені штани-капрі, які директорка назвала "шортами". Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала адміністрації освітніх закладів і педагогів припинити перевірку одягу учнів. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський своєю чергою зазначив, що школи можуть висувати певні вимоги до зовнішнього вигляду учнів, але зобов'язання носити шкільну форму в Україні немає.

2 вересня місцеві канали в соцмережах публікували відео зі школярами, які почали навчальний рік у метро через масовану атаку росіян на Київ.