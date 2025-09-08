ЗС РФ пошкодили дронами важливий міст у Кременчуці: рятувальники переправляють людей через Дніпро (відео)

Крюківський міст, що проходить через річку Дніпро, пошкодили дрони армії Росії. Рятувальникам вдалося придумати спосіб, як допомогти жителям переправитися на інший берег.

Related video

У Кременчуці Полтавської області рятувальники організували переправу через Дніпро. Про це повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Окупанти провели масовану атаку по Кременчуку в ніч на 7 вересня. Метою став, зокрема, міст із залізничним та автомобільним сполученням.

Рух мостом у Кременчуці наразі перекрито, тривають термінові ремонти. Працівники ДСНС допомагають місцевим жителям дістатися на інший берег.

Серед них була жінка з дитиною, яка потребувала невідкладної медичної допомоги. На кадрах з місця подій видно, як медики та рятувальники вантажать пасажирів на катер ДСНС. Також на ношах переносять лежачих хворих.

"Укрзалізниця" підтвердила початок відновлення автомобільного руху Крюківським мостом у Кременчуці, по якому вчора вдарили окупанти. Однак найближчими днями багатокомпонентний ремонт продовжиться і тому будуть затримки в русі поїздів.

Російські пабліки пишуть, що рух автомобільною гілкою Крюковського мосту після ударів БПЛА "Герань" уже запустили. Але розташована під ним залізнична частина все ще потребує ремонту.

Нагадаємо, у Кременчуці після російської масованої атаки 19 серпня бачили касетні боєприпаси з ракет, що не розірвалися.

У липні російський БПЛА вдарив по будівлі ТЦК у Кременчуці, на площі 700кв. метрів виникла пожежа. Серед воєнкомів поранених і загиблих не було.