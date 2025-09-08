ВС РФ повредили дронами важный мост в Кременчуге: спасатели переправляют людей через Днепр (видео)

Крюковский мост, проходящий через реку Днепр, повредили дроны армии России. Спасателям удалось придумать способ, как помочь жителям переправиться на другой берег.

Related video

В Кременчуге Полтавской области спасатели организовали переправу через Днепр. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оккупанты провели массированную атаку по Кременчугу в ночь на 7 сентября. Целью стал, в том числе, мост с железнодорожным и автомобильным сообщением.

Движение по мосту в Кременчуге на данный момент перекрыто, продолжаются срочные ремонты. Работники ГСЧС помогают местным жителям добраться на другой берег.

Среди них была женщина с ребенком, который нуждался в неотложной медицинской помощи. На кадрах с места событий видно, как медики и спасатели грузят пассажиров на катер ГСЧС. Также на носилках переносят лежачих больных.

"Укрзализныця" подтвердила начало восстановления автомобильного движения по Крюковскому мосту в Кременчуге, по которому вчера ударили оккупанты. Однако в ближайшие дни многокомпонентный ремонт продолжится и поэтому будут задержки в движении поездов.

Российские паблики пишут, что движение по автомобильной ветке Крюковского моста после ударов БПЛА "Герань" уже запустили. Но расположенная под ним железнодорожная часть все еще требует ремонта.

Напомним, в Кременчуге после российской массированной атаки 19 августа видели неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из ракет.

В июле российский БПЛА ударил по зданию ТЦК в Кременчуге, на площади 700кв. метров возник пожар. Среди военкомов раненых и погибших не было.