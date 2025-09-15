Під Києвом біля сміттєвих баків прогримів вибух: є жертви

Одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок вибуху невстановленого предмета в селі Морозівка Броварського району Київської області.

Вибух прогримів приблизно о 10-й годині ранку 15 вересня неподалік сміттєвого бака, повідомляє поліція Київської області.

У результаті 57-річна місцева мешканка померла на місці від отриманих травм, а 40-річного чоловіка з пораненнями доправили до лікарні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки обласної поліції, рятувальники та медики. Правоохоронці проводять огляд місця події, збирають речові докази та опитують свідків, щоб встановити всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.

Нагадаємо, напередодні, в ніч на 14 вересня в Київській області прогриміли десятки потужних вибухів без оголошення повітряної тривоги. В анонімних телеграм-каналах з'явилася інформація, що причиною вибухів може бути диверсія, внаслідок якої сталася детонація.

Раніше також повідомлялося, що 41-річний чоловік кинув гранату в поліцейських, які приїхали на виклик щодо домашнього насильства в село Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області.

Унаслідок вибуху гранати п'ятеро співробітників поліції дістали осколкові поранення, після чого постраждалих доправили в лікарню для надання необхідної допомоги.