Под Киевом возле мусорных баков прогремел взрыв: есть жертвы

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва неустановленного предмета в селе Морозовка Броварского района Киевской области.

Взрыв прогремел около 10 часов утра 15 сентября неподалеку мусорного бака, сообщает полиция Киевской области.

В результате 57-летняя местная жительница скончалась на месте от полученных травм, а 40-летний мужчина с ранениями доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники областной полиции, спасатели и медики. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета.

Напомним, накануне, в ночь на 14 в Киевской области прогремели десятки мощных взрывов без объявления воздушной тревоги. В анонимных телеграмм-каналах появилась информация, что причиной взрывов может быть диверсия, в результате которой произошла детонация.

Ранее также сообщалось, что 41-летний мужчина бросил гранату в полицейских, которые приехали на вызов относительно домашнего насилия в село Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области.

В результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения, после чего пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.