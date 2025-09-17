Талісман "Термків": хто поскаржився на пса Мішу, якого не пустили в метро (фото)

Під час останньої повітряної тривоги в Києві співробітники метрополітену не пустили на станцію метро "Теремки" пса Мішу, який разом із людьми ховався в підземці від обстрілів. Виявилося, що на тварину поскаржився відомий у столиці чоловік.

Ця ситуація збурила користувачів соцмереж і викликала резонанс. Люди вимагали пояснень і наполягали на тому, що собака має таке саме право на захист, як і люди. У КП "Київський метрополітен" відреагували на скандал.

Співробітники метрополітену зазначили, що Міша — талісман мікрорайону "Теремки", і він уже давно під час тривоги спускається в укриття. Його знають багато жителів району і всі зміни співробітників метро.

"Можна сказати, він проявляє більшу усвідомленість, ніж деякі люди, бо ніколи не нехтує безпекою", — зазначається в публікації.

Що стосується ситуації, коли пса не пустили в підземку, то адміністрація не заперечує цього факту.

"Нещодавно ми справді отримали скаргу щодо "безпритульного пса на станції". І одного разу, незважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення — тієї ж ночі він увійшов у метро", — пояснюється в повідомленні.

Також уточнюється, що Міша — не безпритульний, у нього є бабуся-власниця, яка торгує квітами неподалік від станції.

"Ми вдячні всім за небайдужість і турботу про Мішу. P.S. Якщо зустрінете Михайлика — робіть селфі та діліться позитивом", — резюмували в "Київському метрополітені".

Міша ховається в метро

Міша — не єдина тварина, яка знайома пасажирам метрополітену. Наприклад, біля станції "Деміївська" люди регулярно бачать гусака, який прогулюється сусіднім підземним переходом.

Пес прославився ще кілька місяців тому. Так, його історію розповіли журналісти ВВС, показавши пса, який у ніч на 4 липня, під час масового обстрілу столиці, ховався під землею.

Як видно на кадрах, які публікують очевидці в соцмережах, він поводиться дуже доброзичливо, а люди здебільшого ставляться до тварини з симпатією і розумінням.

Передісторія скандалу

Про те, що Мішу не пустили в підземку під час повітряної тривоги, написали в соцмережах. Одна із зоозахисниць, Сніжана Бугрик, розповіла, що собака боїться вибухів і пострілів і завжди біжить у метро.

"Але один мудак (якого знають у Києві, як догхантера вбивцю тварин) поскаржився, що собака йому заважає. Нешановний пане, ви не думали, що це саме ви заважаєте людям, і далеко не всім приємно бути поруч із вами? Через цю скаргу працівники станції заборонили пускати Мішу в метро під час тривог. Учора він стояв біля дверей, і його не пустили. Ба більше — вигнали!" — написала вона і зажадала від співробітників метрополітену дозволити тварині знову бути в безпеці.

Зі свого боку засновниця громадської організації "Зелена Сила — Green Power" Андріана Байло додала більше подробиць:

"Найогиднішим у цій ситуації є те, що заяву з вимогою заборонити собаці Михайла заходити в метро під час тривоги написав догхантер Святогор. Психопат, який отруїв сотні собак, давно мав би гнити у в'язниці, але він спокійно собі живе на волі, строчить скарги, і до нього ще й прислухаються!"

Адвокат Олексій Святогор звернувся до київської влади щодо собаки в метро під час тривог

Зазначимо, що в червні 2018 року суддя Шевченківського районного суду Києва вирішила взяти під варту на два місяці догхантера Олексія Святогора, якого звинувачували в отруєнні тисяч бездомних собак. На той момент він значився в базі МВС як особа, котра переховується від органів досудового розслідування.

У 2021 році Шевченківський районний суд ухвалив, що Святогор, окрім безпосередньої участі на теле- та радіопередачах, у яких мали місце його висловлювання щодо фізичного знищення безпритульних тварин, жодних дій, пов'язаних із виготовленням відеопродукції згаданих передач, не вчиняв.

Суд виправдав Олексія Святогора в січні 2021 року

