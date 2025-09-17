Талисман "Термков": кто пожаловался на пса Мишу, которого не пустили в метро (фото)

Во время последней воздушной тревоги в Киеве сотрудники метрополитена не пустили на станцию метро "Теремки" пса Мишу, который вместе с людьми прятался в подземке от обстрелов. Оказалось, что на животное пожаловался известный в столице человек.

Эта ситуация взмутила пользователей соцсетей и вызвала резонанс. Люди требовали объяснений и настаивали на том, что собака имеет такое же право на защиту, как и люди. В КП "Киевский метрополитен" отреагировали на скандал.

Сотрудники метрополитена отметили, что Миша – талисман микрорайона "Теремки", и он уже давно во время тревоги спускается в укрытие. Его знают многие жители района и все смены сотрудников метро.

"Можна сказать, он проявляет большую осознанность, чем некоторые люди, потому что никогда не пренебрегает безопасностью", – отмечается в публикации.

Что касается ситуации, когда пса не пустили в подземку, то администрация не отрицает этого факта.

"Недавно мы действительно получили жалобу относительно "бездомного пса на станции". И однажды, несмотря на обращения, Мишу не впустили. Нам досадно за эту ситуацию. Но важное уточнение – в ту же ночь он вошел в метро", – объясняется в сообщении.

Также уточняется, что Миша – не бездомный, у него есть бабушка-хозяйка, которая торгует цветами неподалеку от станции.

"Мы благодарны всем за неравнодушие и заботу о Мише. P.S. Если встретите Мишу – делайте селфи и делитесь позитивом", – резюмировали в "Киевском метроролитене".

Миша прячется в метро

Миша – не единственное животное, которое знакомо пассажирам метрополитена. Например, возле станции "Демиевская" люди регулярно видят гуся, который прогуливается соседним подземным переходом.

Пес прославился еще несколько месяцев назад. Так, его историю рассказали журналисты ВВС, показав пса, который в ночь на 4 июля, во время массового обстрела столицы, прятался под землей.

Как видно на кадрах, которые публикуют очевидцы в соцсетях, он ведет себя очень дружелюбно, а люди в большинстве относятся к животном с симпатией и пониманием.

Предыстория скандала

О том, что Мишу не пустили в подземку во время воздушной тревоги, написали в соцсетях. Одна из зоозащитниц, Снежана Бугрик, рассказала, что собака боится взрывов и выстрелов и всегда бежит в метро.

"Но один мудак (которого знают в Киеве, как догхантера убийцу животных) пожаловался, что собака ему мешает. Неуважаемый господин, вы не думали, что это именно вы мешаете людям, и далеко не всем приятно быть рядом с вами? Из-за этой жалобы работники станции запретили пускать Мишу в метро во время тревог. Вчера он стоял у двери, и его не пустили. Более того – выгнали!" – написала она и потребовала от сотрудников метрополитена разрешить животному снова быть в безопасности.

В свою очередь основательница общественной организации "Зелена Сила — Green Power" Андриана Байло добавила больше подробностей:

"Самым отвратительным в этой ситуации является то, что заявление с требованием запретить собаке Миши заходить в метро во время тревоги написал догхантер Святогор. Психопат, отравивший сотни собак давно должен был гнить в тюрьме, но он спокойно себе живет на свободе, строчит жалобы и к нему еще и прислушиваются!"

Отметим, что в июне 2018 года судья Шевченковского районного суда Киева решила взять под стражу на два месяца догхантера Алексея Святогора, которого обвиняли в отравлении тысяч бездомных собак. На тот момент он числился в базе МВД как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

В 2021 году Шевченковский районный суд постановил, что Святогор, кроме непосредственного участия на теле- и радиопередачах, в которых имели место его высказывания о физическом уничтожении бездомных животных, никаких действий, связанных с изготовлением видеопродукции упомянутых передач, не совершал.

Суд оправдал Алексея Святогора в январе 2021 года

