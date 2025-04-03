В Полтаве умер пес Дендрик, которого подстрелили, а потом отдали в семью (видео)

В ветеринарной клинике Полтавы погиб пес Дендрик, которого волонтеры спасли от трехлетних скитаний в дендропарке. Неравнодушные граждане сняли видео о жизни пса и позже он нашел семью. У новых хозяев Дендрик прожил около двух недель, а потом умер, рассказали журналисты.

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О судьбе пса Дендрика сообщило медиа "Суспільне Полтава".

История пса Дендрика от волонтеров из Полтавы

На видео полтавский волонтер Зоя Воронянская рассказала, что Дендрик — это бездомный пес, который три года назад поселился в городском дендропарке. Животное дружелюбно относилось к людям, жило в лесу и не признало будку, которую ему подыскали зоозащитники.

Гибель собаки — как выглядел пес Дендрик из Полтавы Фото: Суспільне

Собаку кормили, спасали от клещей, с ней играли и гуляли. Впрочем, волонтеры замечали на теле животного след побоев и заметили, как он отскакивает в сторону от молодых мужчин, которые просто проходят рядом. Чтобы уберечь пса от побоев, по дендропарку даже расклеили объявления, слышно на видео.

Гибель собаки — объявление волонтеров о псе Дендрике Фото: Суспільне

Источники "Суспільне. Полтава" сообщили, что пса Дендрика взяли в семью 17 марта. Перед этим его две недели лечили в ветеринарной клинике, поскольку неизвестные его подстрелили. Женщина, которая решила заниматься собакой, пообещала, что он будет жить в вольере и она будет за ним ухаживать. Об условиях проживания животного позаботились полтавские коммунальщики: представители отдела регулирования численности животных побывали в новой семье и проверили, все ли в порядке, говорится в статье.

Гибель собаки — пес Дендрик при перевозке в семью Фото: Суспільне

Уже 1 апреля Дендрик вновь оказался в больнице, а 2 апреля — погиб, написало медиа. Как причины гибели собаки, журналисты не установили.

Отметим, Фокус писал о псе Дендрике, которого не смогли спасти жители Полтавы. О псе упоминается в статье о шутках украинцев накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США. В мемах из сети Дендрик якобы "заявлял", что не знает, кто такой Дональд Трамп, с которым увидится украинский глава государства.

Между тем в декабре в Киеве произошел инцидент с избиением собаки. Жители одного из столичных микрорайонов записали видео, на котором неизвестный мужчина толкал и бил пса и даже садился на него верхом. Киевские зоозащитники сообщили, что гражданина задержали, а для пса ищут нового хозяина. Осмотр ветеринара показал, что животное получило гематомы, подозревали переломы ребер и травмы головы.

Напоминаем, в Киеве осудили мужчину, который сбросил бездомного пса с лестницы. В США полиция отреагировала на запись камеры видеонаблюдения в подъезде, показавшей издевательства над животным, которого душили и били.