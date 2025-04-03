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Украина

В Полтаве умер пес Дендрик, которого подстрелили, а потом отдали в семью (видео)

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Фото: Суспільне | Пес Дендрик, который жил в дендропарке, погиб по неизвестным причинам (иллюстративное фото)

В ветеринарной клинике Полтавы погиб пес Дендрик, которого волонтеры спасли от трехлетних скитаний в дендропарке. Неравнодушные граждане сняли видео о жизни пса и позже он нашел семью. У новых хозяев Дендрик прожил около двух недель, а потом умер, рассказали журналисты.

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О судьбе пса Дендрика сообщило медиа "Суспільне Полтава".

История пса Дендрика от волонтеров из Полтавы

На видео полтавский волонтер Зоя Воронянская рассказала, что Дендрик — это бездомный пес, который три года назад поселился в городском дендропарке. Животное дружелюбно относилось к людям, жило в лесу и не признало будку, которую ему подыскали зоозащитники.

Гибель собаки, пес Дендрик, Полтава Fullscreen
Гибель собаки — как выглядел пес Дендрик из Полтавы
Фото: Суспільне

Собаку кормили, спасали от клещей, с ней играли и гуляли. Впрочем, волонтеры замечали на теле животного след побоев и заметили, как он отскакивает в сторону от молодых мужчин, которые просто проходят рядом. Чтобы уберечь пса от побоев, по дендропарку даже расклеили объявления, слышно на видео.

Гибель собаки, пес Дендрик, Полтава, объявления, волонтеры Fullscreen
Гибель собаки — объявление волонтеров о псе Дендрике
Фото: Суспільне

Источники "Суспільне. Полтава" сообщили, что пса Дендрика взяли в семью 17 марта. Перед этим его две недели лечили в ветеринарной клинике, поскольку неизвестные его подстрелили. Женщина, которая решила заниматься собакой, пообещала, что он будет жить в вольере и она будет за ним ухаживать. Об условиях проживания животного позаботились полтавские коммунальщики: представители отдела регулирования численности животных побывали в новой семье и проверили, все ли в порядке, говорится в статье.

Гибель собаки, пес Дендрик, Полтава, семья, клетка Fullscreen
Гибель собаки — пес Дендрик при перевозке в семью
Фото: Суспільне

Уже 1 апреля Дендрик вновь оказался в больнице, а 2 апреля — погиб, написало медиа. Как причины гибели собаки, журналисты не установили.

Отметим, Фокус писал о псе Дендрике, которого не смогли спасти жители Полтавы. О псе упоминается в статье о шутках украинцев накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США. В мемах из сети Дендрик якобы "заявлял", что не знает, кто такой Дональд Трамп, с которым увидится украинский глава государства.

Между тем в декабре в Киеве произошел инцидент с избиением собаки. Жители одного из столичных микрорайонов записали видео, на котором неизвестный мужчина толкал и бил пса и даже садился на него верхом. Киевские зоозащитники сообщили, что гражданина задержали, а для пса ищут нового хозяина. Осмотр ветеринара показал, что животное получило гематомы, подозревали переломы ребер и травмы головы.

Напоминаем, в Киеве осудили мужчину, который сбросил бездомного пса с лестницы. В США полиция отреагировала на запись камеры видеонаблюдения в подъезде, показавшей издевательства над животным, которого душили и били.