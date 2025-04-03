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У Полтаві помер пес Дендрик, якого підстрелили, а потім віддали до родини (відео)

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Фото: Суспільне | Пес Дендрик, який жив у дендропарку, загинув з невідомих причин (ілюстративне фото)

У ветеринарній клініці Полтави загинув собака Дендрик, якого волонтери врятували від трирічних поневірянь у дендропарку. Небайдужі громадяни зняли відео про життя пса і згодом він знайшов родину. У нових господарів Дендрик прожив майже два тижні, а потім помер, розповіли журналісти.

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Про долю пса Дендрика повідомило медіа "Суспільне Полтава".

Історія пса Дендрика від волонтерів з Полтави

На відео полтавська волонтерка Зоя Воронянська розповіла, що Дендрик — це безпритульний пес, який три роки тому оселився у міському дендропарку. Тварина приязно ставилась до людей, жила в лісі й не визнала будку, яку йому підшукали зоозахисники.

Загибель собаки, пес Дендрик, Полтава Fullscreen
Загибель собаки — як виглядав пес Дендрик з Полтави
Фото: Суспільне

Собаку годували, рятували від кліщів, з ним грались та гуляли. Втім, волонтери помічали на тілі тварини слід побоїв і зауважили, як він відскакує у бік від молодих чоловіків, які просто проходять поряд. Щоб вберегти пса від побоїв, по дендропарку навіть розклеїли оголошення, чути на відео.

Загибель собаки, пес Дендрик, Полтава, оголошення, волонтери Fullscreen
Загибель собаки — оголошення волонтерів про пса Дендрика
Фото: Суспільне

Джерела "Суспільне. Полтава" повідомили, що пса Дендрика взяли у родину 17 березня. Перед цим його два тижні лікували у ветеринарній клініці, оскільки невідомі його підстрелили. Жінка, яка вирішила опікуватись собакою, пообіцяла, що він житиме у вольєрі й вона його доглядатиме. Про умови проживання тварини потурбувались полтавські комунальники: представники відділу регулювання чисельності тварин побували у новій родині та перевірили, чи все гаразд, ідеться у статті.

Загибель собаки, пес Дендрик, Полтава, родина, клітка Fullscreen
Загибель собаки — пес Дендрик під час перевезення в родину
Фото: Суспільне

Вже 1 квітня Дендрик знов опинився у лікарні, а 2 квітня — загинув, написало медіа. Які причини загибелі собаки, журналісти не встановили.

Зазначимо, Фокус писав про пса Дендрика, якого не змогли врятувати жителі Полтави. Про пса згадується у статті про жарти українців напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до США. У мемах з мережі Дендрик начебто "заявляв", що не знає, хто такий Дональд Трамп, з яким побачиться український глава держави.

Тим часом в грудні у Києві стався інцидент з побиттям собаки. Жителі одного зі столичних мікрорайонів записали відео, на якому невідомий чоловік штурхав та бив пса й навіть сідав на нього верхи. Київські зоозахисники повідомили, що громадянина затримали, а для пса шукають нового господаря. Огляд ветеринара показав, що тварина отримала гематоми, підозрювали перелами ребер та травми голови.

Нагадуємо, у Києві засудили чоловіка, який скинув безпритульного пса зі сходів. У США поліція відреагувала на запис камери відеоспостереження у під'їзді, яка показала знущання з тварини, яку душили та били.