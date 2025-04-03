У Полтаві помер пес Дендрик, якого підстрелили, а потім віддали до родини (відео)

У ветеринарній клініці Полтави загинув собака Дендрик, якого волонтери врятували від трирічних поневірянь у дендропарку. Небайдужі громадяни зняли відео про життя пса і згодом він знайшов родину. У нових господарів Дендрик прожив майже два тижні, а потім помер, розповіли журналісти.

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Про долю пса Дендрика повідомило медіа "Суспільне Полтава".

Історія пса Дендрика від волонтерів з Полтави

На відео полтавська волонтерка Зоя Воронянська розповіла, що Дендрик — це безпритульний пес, який три роки тому оселився у міському дендропарку. Тварина приязно ставилась до людей, жила в лісі й не визнала будку, яку йому підшукали зоозахисники.

Загибель собаки — як виглядав пес Дендрик з Полтави Фото: Суспільне

Собаку годували, рятували від кліщів, з ним грались та гуляли. Втім, волонтери помічали на тілі тварини слід побоїв і зауважили, як він відскакує у бік від молодих чоловіків, які просто проходять поряд. Щоб вберегти пса від побоїв, по дендропарку навіть розклеїли оголошення, чути на відео.

Загибель собаки — оголошення волонтерів про пса Дендрика Фото: Суспільне

Джерела "Суспільне. Полтава" повідомили, що пса Дендрика взяли у родину 17 березня. Перед цим його два тижні лікували у ветеринарній клініці, оскільки невідомі його підстрелили. Жінка, яка вирішила опікуватись собакою, пообіцяла, що він житиме у вольєрі й вона його доглядатиме. Про умови проживання тварини потурбувались полтавські комунальники: представники відділу регулювання чисельності тварин побували у новій родині та перевірили, чи все гаразд, ідеться у статті.

Загибель собаки — пес Дендрик під час перевезення в родину Фото: Суспільне

Вже 1 квітня Дендрик знов опинився у лікарні, а 2 квітня — загинув, написало медіа. Які причини загибелі собаки, журналісти не встановили.

Зазначимо, Фокус писав про пса Дендрика, якого не змогли врятувати жителі Полтави. Про пса згадується у статті про жарти українців напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до США. У мемах з мережі Дендрик начебто "заявляв", що не знає, хто такий Дональд Трамп, з яким побачиться український глава держави.

Тим часом в грудні у Києві стався інцидент з побиттям собаки. Жителі одного зі столичних мікрорайонів записали відео, на якому невідомий чоловік штурхав та бив пса й навіть сідав на нього верхи. Київські зоозахисники повідомили, що громадянина затримали, а для пса шукають нового господаря. Огляд ветеринара показав, що тварина отримала гематоми, підозрювали перелами ребер та травми голови.

Нагадуємо, у Києві засудили чоловіка, який скинув безпритульного пса зі сходів. У США поліція відреагувала на запис камери відеоспостереження у під'їзді, яка показала знущання з тварини, яку душили та били.