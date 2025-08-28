Удар по 5-этажному дому в Киеве: из-под завалов спасли кота Семена (видео)

Количество погибших в результате массированного обстрела Киева возросло уже до 18 человек, в Дарницком районе продолжают разбирать завалы. На первом этаже разрушенного дома нашли любимца, которого ждала хозяйка с самого утра.

"Осторожно, он очень-очень боится. Он очень испугался", — сказала полицейская, передавая киевлянке ее кота, щемящий момент сняли журналисты телеканала "Мы-Украина".

Семена, которому 4 года, нашли на первом этаже дома, завалы которого разбирают в Дарницком районе столицы. Его сразу приняли в объятия владелица Оксана. Жительница дома, по которому ударили ночью на 28 августа ВС РФ, ждала информацию о любимце с самого утра.

Женщина расцеловала котика и завернула в одеяло, а он сразу к ней прижался.

"Спасибо вам", — сказала растроганная долгожданной встречей Оксана.

Количество погибших в Киеве возросло

Количество жертв массированного обстрела в столице, по самым свежим данным, составляет уже 18 человек. В ГСЧС сообщили, что четверо из них — дети.

"У нас 33 локации с последствиями, на 18 привлечены спасатели. Имеем антирекорд — повреждения во всех районах города", — отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Ранее в КГВА информировали о 38 пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ночью в Киеве произошло два прямых удара крылатых ракет в жилой дом. Он отметил, что кадры этих попаданий должен увидеть весь мир.

