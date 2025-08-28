Удар по 5-поверховому будинку у Києві: з-під завалів врятували кота Семена (відео)

Кількість загиблих внаслідок масованого обстрілу Києва зросла вже до 18 осіб, у Дарницькому районі продовжують розбирати завали. На першому поверсі зруйнованого будинку знайшли улюбленця, на якого чекала власниця з самого ранку.

Related video

"Обережно, він дуже-дуже боїться. Він дуже злякався", — сказала поліціянтка, передаючи киянці її кота, щемкий момент зафільмували журналісти телеканалу "Ми-Україна".

Семена, якому 4 роки, знайшли на першому поверсі будинку, завали якого розбирають у Дарницькому районі столиці. Його одразу прийняли в обійми власниця Оксана. Мешканка будинку, по якому вдарили вночі на 28 серпня ЗС РФ, чекала на інформацію про улюбленця з самого ранку.

Жінка розцілувала котика та загорнула у ковдру, а він одразу до неї притулився.

"Дякую вам", — сказала розчулена довгоочікуваною зустріччю Оксана.

Кількість загиблих у Києві зросла

Кількість жертв масованого обстрілу у столиці, за найсвіжішими даними, становить вже 18 осіб. У ДСНС повідомили, що четверо з них — діти.

"У нас 33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники. Маємо антирекорд — пошкодження в усіх районах міста", — зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Раніше у КМВА інформували про 38 постраждалих, які отримали травми різного ступеня важкості.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що вночі у Києві відбулося два прямі удари крилатих ракет у житловий будинок. Він наголосив, що кадри цих влучань має побачити весь світ.

Фокус зібрав усе, що відомо про масований обстріл Києва вночі на 28 серпня, в одному матеріалі.