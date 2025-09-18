Від авто і квартири до обліку в ТЦК: дані про українців зберуть у Єдину систему

Єдина інформаційна система отримає повну картину про кожного громадянина України: від військового обліку та перетину кордону до сплати податків, наявності автомобілів, квартир, ділянок землі та іншого.

Related video

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №11377 "Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери". Про це свідчать результати голосування депутатів.

Законопроєкт №11377 ухвалено більшістю голосів

Єдина інформсистема міститиме повну картину про кожного громадянина України: дані підтягнуться з різних реєстрів: від ситуації з військовим обліком і перетину кордону до сплати податків і наявності автомобілів, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень та іншого, уточнює "Судово-юридична газета".

Редакція документа, яку рекомендував профільний комітет Ради, передбачає, що Єдина інформаційна система соціальної сфери включатиме такі реєстри:

єдиний держреєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів ("Оберіг");

електронна система охорони здоров'я (ЕСОЗ);

демографічний реєстр;

реєстр транспортних засобів;

реєстр фізичних осіб-платників податків;

автоматизована система виконавчого провадження;

система контролю осіб, транспортних засобів і вантажів, що перетинають кордон України;

реєстр актів цивільного стану;

реєстр прав на нерухоме майно;

земельний кадастр;

інші електронні інформаційні ресурси.

Повний список складається з більш ніж 20 реєстрів і за необхідності його може змінювати уряд. Органи влади зобов'язані надавати дані в цю систему, причому відомості про особу можуть вноситися без її особистої участі. Затримка або ненадання даних тягне за собою відповідальність для чиновників.

Для того, щоб не було зловживань пропонується створити орган громадського моніторингу при Міністерстві соціальної політики України. У його складі будуть правозахисники, представники громадських організацій, експерти з цифрових технологій і кібербезпеки.

"Більше цифровізації": законопроєкт №11377 нібито розрахований на соціальну підтримку

Єдине довідково-інформаційне середовище, що об'єднує всі електронні ресурси соцзахисту, збиратиме, зберігатиме й оброблятиме дані одержувачів соціальної підтримки, написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко.

Законопроєкт №11377, за його словами, зробить надання соціальної підтримки громадянам прозорішим, ефективнішим і доступнішим.

Реєстр включатиме електронні особові справи, соціальні картки осіб, сімей та домогосподарств, історію звернень за підтримкою та актуальні соціальні статуси.

"Доступ до реєстру та внесення даних буде безкоштовним. Фінансування створення і роботи системи з держбюджету та міжнародних донорів", — поінформував нардеп.

Нагадаємо, в Україні створюють Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізосіб. Чиновники обіцяють, що в реєстрі не буде даних про баланс на рахунках.

У грудні 2024 року російські хакери зламали дані Мін'юсту України і видалили їх. Влада говорила, що росіяни хотіли порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.