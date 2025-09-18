От авто и квартиры до учета в ТЦК: данные об украинцах соберут в Единую систему

Единая информационная система получит полную картину о каждом гражданине Украины: от военного учета и пересечения границы до уплаты налогов, наличия автомобилей, квартир, участков земли и прочего.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11377 "О Единой информационной системе социальной сферы". Об этом свидетельствуют результаты голосования депутатов.

Единая информсистема будет содержать полную картину о каждом гражданине Украины: данные подтянутся из разных реестров: от ситуации с военным учетом и пересечения границы до уплаты налогов и наличия автомобилей, квартир, земли, открытых исполнительных производств и прочего, уточняет "Судебно-юридическая газета".

Редакция документа, которую рекомендовал профильный комитет Рады предполагает, что Единая информационная система социальной сферы будет включать следующие реестры:

единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберег");

электронная система здравоохранения (ЕСОЗ);

демографический реестр;

реестр транспортных средств;

реестр физических лиц-налогоплательщиков;

автоматизированная система исполнительного производства;

система контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих границу Украины;

реестр актов гражданского состояния;

реестр прав на недвижимое имущество;

земельный кадастр;

другие электронные информационные ресурсы.

Полный список состоит из более чем 20 реестров и при необходимости его может менять правительство. Органы власти обязаны предоставлять данные в эту систему, причем сведения о лице могут вноситься без его личного участия. Задержка или непредоставление данных влечет за собой ответственность для чиновников.

Для того, чтобы не было злоупотреблений предлагается создать орган общественного мониторинга при Министерстве социальной политики Украины. В его составе будут правозащитники, представители общественных организаций, эксперты по цифровым технологиям и кибербезопасности.

"Больше цифровизации": законопроект №11377 якобы рассчитан на социальную поддержку

Единая справочно-информационная среда, объединяющая все электронные ресурсы соцзащиты, будет собирать, хранить и обрабатывать данные получателей социальной поддержки, написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко.

Законопроект №11377, по его словам, сделает предоставление социальной поддержки гражданам прозрачнее, эффективнее и доступнее.

Реестр будет включать электронные личные дела, социальные карточки лиц, семей и домохозяйств, историю обращений за поддержкой и актуальные социальные статусы.

"Доступ к реестру и внесению данных будет бесплатным. Финансирование создания и работы системы из госбюджета и международных доноров", — проинформировал нардеп.

Напомним, в Украине создают Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физлиц. Чиновники обещают, что в реестре не будет данных о балансе на счетах.

В декабре 2024 года российские хакеры взломали данные Минюста Украины и удалили их. Власти говорили, что россияне хотели нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.