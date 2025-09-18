Мешканку Сумської області оштрафували на 17 000 грн за особисте фото в Telegram

Відверте фото, надіслане мешканкою Сумської області в особистому повідомленні в Telegram, обернулося для неї судом, вилученим телефоном і штрафом у 17 тис. грн.

Відповідне рішення виніс Путивльський районний суд Сумської області, повідомляє "Економічна правда".

Суд встановив, що підсудна, "посягаючи на основні засади суспільної моралі у сфері статевих стосунків", зробила фотографію своїх г*ніталій, зберігши її у своєму мобільному телефоні "для подальшого розповсюдження".

Знімок, що став предметом судових розглядів, датований увечері 19 квітня. О 20:33 жінка відправила кадр в особистому повідомленні користувачеві, підписаному як "Miсhael", за що отримала 995 грн.

Судово-мистецтвознавча експертиза 27 травня 2025 року встановила, що знімок "належить до твору п*рнографічного характеру".

Видання зазначає, що в обґрунтуванні обвинувачення суд послався на статтю закону "Про захист суспільної моралі", що вже втратив чинність, і дійшов висновку, що зміст світлини "перебуває у явному протиріччі з наявними у суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, здатний призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні стосунки між людьми, ображає честь та гідність людини, спонукає негідні інстинкти, нехтуючи моральними".

Дії жінки суд кваліфікував за частиною 1 статті 301 Кримінального кодексу (карається або обмеженням волі, або іспитовим строком на строк до 3 років, або штрафом).

Обвинувачена свою провину визнала і пішла на угоду зі слідством, унаслідок чого відбулася штрафом у тисячу неоподатковуваних мінімумів (17 тис. грн).

Телефон, яким було зроблено фото, у жінки забрали.

