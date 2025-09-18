Жительницу Сусмкой области оштрафовали на 17 000 грн за личное фото в Telegram

Откровенное фото, отправленное жительницей Сумской области в личном сообщении в Telegram, обернулось для нее судом, изъятым телефоном и штрафом в 17 тыс. грн.

Related video

Соответствующее решение вынес Путивльский районный суд Сумской области, сообщает "Экономическая правда".

Суд установил, что подсудимая, "посягая на основные принципы общественной морали в сфере половых отношений" сделала фотографию своих г*ниталий, сохранив ее в своем мобильном телефоне "для дальнейшего распространения".

Снимок, ставший предметом судебных разбирательств, датируется вечером 19 апреля. В 20:33 женщина отправила кадр в личном сообщении пользователю, подписанному как "Michаel", за что получила 995 грн.

Судебно-искусствоведческая экспертиза 27 мая 2025 года установила, что снимок "относится к произведением п*рнографического характера".

Издание отмечает, что в обосновании обвинения суд сослался на статью закона "О защите общественной морали", который уже утратил силу, и пришел к выводу, что содержание фотографии "находится в явном противоречии с существующими в обществе традициями интимного общения людей, способной привести к деформации моральных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми, оскорбляет честь и достоинство человека, побуждает недостойные инстинкты, пренебрегая моральными".

Действия женщины суд квалифицировал по части 1 статьи 301 Уголовного кодекса (наказывается либо ограничением свободы или испытательным сроком сроком до 3 лет, либо штрафом).

Обвиняемая свою вину признала и пошла на соглашение со следствием, в результате чего отделалась штрафом в тысячу не облагаемых налогом минимумов (17 тыс. грн).

Телефон, на который было сделано фото, у женщины забрали.

Напомним, в ночь на 28 марта прошлого года официальный Telegram-канал Пенсионного фонда Украины в ленте опубликовал фотографию женских ягодиц. Пикантное фото озадачило подписчиков и взорвало соцсеть. Украинцы отнеслись с юмором и пониманием к ошибке СММщика ПФУ.

Ранее сообщалось, что мужчина заметил странную зависимость жены от телефона. Впоследствии американец начал понимать, что за этим может быть горькая правда об интрижке жены.