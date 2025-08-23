Мужчина заметил странную зависимость жены от телефона: раскрытая правда шокировала его (фото)

Житель США заметил, что его возлюбленная проводит со смартфоном много времени, а потому устроил эксперимент. Он сфотографировал гаджет, а когда та ушла по делам, прислал фотографию на ее же телефон.

Впоследствии американец начал понимать, что за этим может быть горькая правда об интрижке жен с другим мужчиной, говорится в заметке автора поста в Reddit.

Сообщение стало вирусным — набрало более 33 тыс. реакций. Для своего эксперимента, чтобы проверить насколько жена зависима от смартфона, мужчина сфотографировал гаджет, а затем ждал удобного случая.

Когда любимая ушла из дома по делам, то герой истории прислал ей фото с телефоном. Так он решил намекнуть, что она его забыла дома, хотя получила это фото на свой же смартфон.

Зависимость женщины к смартфону натолкнула мужчину к неприятной правде Фото: Reddit

"Прислал жене фото ее телефона, чтобы она поняла, что забыла его дома", — написал мужчина.

Через мгновение женщина вернулась домой и спрашивала, где ее гаджет. Автор поста указал в комментариях, что когда ее спросил — "А куда ты получила сообщение, а?" — то женщина поняла всю курьезность ситуации.

В то же время мужчина говорит, что ситуация с этим экспериментом открыла неприятную правду. Он подозревает, что его любимая может изменять ему, ведь кроме постоянного сидения в телефоне, она начала ставить пароль и исчезать "с подругами" на длительное время.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному видео, пользователи поддержали идеи такого "эксперимента", а также согласны с версией ее вероятной измены. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Шикарно сделали!"

"Кажется, версия ее измены уже объясняет, чего она торчит в телефоне";

"О Боже, если это действительно измена, то перед носом у вас. Кажется, вам пора расставаться";

"Это может быть правдой. Но ее зависание — это тоже показательно";

"А даже если она не изменяет, то сидеть часами в смартфоне — тоже проблема".

